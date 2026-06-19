PortAventura ya tenía pases anuales con acceso ilimitado. Su nueva tarjeta premium demuestra que no eran suficiente para sus visitantes más fieles

Han pasado más de 30 años desde la inauguración de PortAventura y, en ese tiempo, el complejo se ha consolidado como uno de los grandes destinos de ocio de Europa, superando los 109 millones de visitantes acumulados. Vienen de todas partes, y también son muchos los que repiten, ya no solo entre temporada y temporada, sino a lo largo de todo el año. Se trata de un cliente de proximidad importantísimo al que cuidar, y eso pasa también por un programa de pases anuales capaz de satisfacerles por completo.

"Si eres de los que quieren vivir una experiencia única cada vez que visitan PortAventura World, este es tu Pase"

En este sentido, esta semana PortAventura anunció la renovación de su programa de pases anuales, ahora rebautizado como PortAventura Club, que pasa de cuatro a cinco modalidades e incorpora el Pioneer Pass como nivel más premium, con acceso ilimitado durante todo el año a PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park, además de ventajas para los visitantes más fieles, como experiencias exclusivas, acceso anticipado a novedades, financiación sin intereses, descuentos en tiendas y restaurantes, una entrada anual para un acompañante y acceso a zonas reservadas como la Prime Zone. "Si eres de los que quieren vivir una experiencia única cada vez que visitan PortAventura World, este es tu pase", promocionan sus organizadores desde el sitio web del complejo.

Desde el propio resort, leemos en Diari de Tarragona, destacan que este cambio responde a las peticiones del público de proximidad (de Cataluña y comunidades vecinas). Son visitantes que acuden al parque de forma muy recurrente a lo largo de la temporada y buscan la máxima flexibilidad para decidir qué recinto visitar en cada momento sin restricciones de calendario, y este pase puede ayudar en esto mismo.

Cuánto cuesta el nuevo pase premium

Y esto, ¿cuánto cuesta? El Pioneer Pass tendrá un precio de 329 euros para los adultos (11-59 años), mientras que los menores de entre 4 y 10 años y los mayores de 60 años podrán adquirirlo por 249 euros. Los niños de hasta 3 años acceden gratis. Puedes encontrar más información sobre el resto de modalidades vía web oficial.

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