'Pulp Fiction' se cuela en el Pentágono. El Secretario de Defensa de EE.UU. confunde la biblia con la película de Quentin Tarantino y nos deja un momento surrealista

Con toda la que está cayendo en medio mundo, la realidad continúa apañándoselas para pillarnos con la guardia baja y confirmar con disparates aún más grandes que vivimos en una simulación. La nueva muestra de ello la encontramos nada menos que en el Pentágono, donde el Secretario de Defensa Pete Hegseth ha citado las Sagradas Escrituras... acuñadas por Quentin Tarantino a principios de los 90.

La biblia de Pete

Durante un servicio celebrado en la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Hegseth leyó un verso bíblico al hacer referencia a la misión de rescate de un piloto estadounidense en Iran. Según el político, era una plegaria rezada por los miembros del equipo de búsqueda y rescate —CSAR— Sandy 1: "La llaman CSAR 25:17, que creo que pretende hacer referencia a Ezequiel 25:17".

Por supuesto, a lo que hace referencia es a la cita que entona Jules Winfield , el personaje de 'Pulp Fiction' interpretado por Samuel L. Jackson en una de las escenas más parafraseadas de la película de 1994. Hegseth pidió a todos los asistentes que orasen con él y, a continuación, leyó lo siguiente —traducido por un servidor para ajustarse a la versión en español que conocemos al dedillo—:

El camino del aviador caído está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel que, en nombre del compañerismo y del deber, guía a los perdidos por el Valle de la Oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. ¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquéllos que pretendan capturar y destruir a mi hermano! ¡Y sabrás que mi nombre de guerra es Sandy 1 cuando caiga mi venganza sobre ti! Amén.

Para más referencia y comparación, aquí tenéis la cita extraída del filme de Quentin Tarantino:

El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del Valle de la Oscuridad. Porque él es el autentico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. ¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquéllos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos! ¡Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti!

Durante la rueda de prensa celebrada el jueves por al mañana, el Secretario de Defensa volvió a ponerse bíblico comparando a los periodistas con los Fariseos. No sabemos si está más puesto en temas religiosos o cinematográficos, pero está claro que el bueno de Pete nos ha regalado una buena —y necesaria— dosis de cachondeo y bochorno en medio de un escenario que lo pide a gritos.

Vía | Defense Now

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