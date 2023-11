"Los últimos Jedi es una película horrible". El novelista de Star Wars quiso arreglar el Episodio VIII con un guion alternativo pensado para los fans de la saga

El público no reaccionó con el entusiasmo esperado ante 'Star Wars: Los Últimos Jedi', probablemente la película más divisiva de la franquicia creada por George Lucas. Es cierto que las críticas fueron mayoritariamente positivas y que fue un éxito en taquilla, pero no son pocos los que la odian con pasión. Uno de sus haters más famosos es Alan Dean Foster, el escritor que se encargó de las novelizaciones de 'Star Wars: Una Nueva Esperanza' y 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'.

La versión alternativa de Star Wars VIII

Foster desveló a Midnight's Eye que "cuando se estrenó el Episodio VIII, fui a verlo y pensé que era una película horrible. Y no hace falta explicar por qué, porque todos los fans ya lo han hecho. Pensé: ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cómo podemos arreglar todo lo posible del Episodio VIII en una propuesta de Episodio IX?". Su solución fue escribir un tratamiento de guion que intentase dejarlo todo atado, sobre el cual comentaba lo siguiente:

"Al final hay una gran batalla en Coruscant con los clones del Emperador. También logro darle una motivación adecuada al personaje del que obligaron a Boyega a enamorarse, le doy algo adecuado que hacer que justifique su personaje. Al final de la película, Luke se está muriendo debajo de un árbol, y sale Rey. Y las últimas palabras de Luke son 'Tía Beru', lo que da un ciclo completo a todo el asunto."

Foster aclara que "me gustó mucho el Episodio VII. Creo que planteaba muchas cosas interesantes que luego no se recuperaban en el Episodio VIII. Odié 'Los últimos jedi', y creo que el Episodio IX está bien. No genial, pero está bien". Eso sí, Foster confiesa que no esperaba que Disney hiciera nada con su tratamiento, ya que "lo hice por los fans". Tampoco jugó a su favor que el trabajo de producción de 'El ascenso de Skywalker' ya estaba en marcha cuando escribió su guion.

Uno de los temas que obsesionaba a Foster es por qué Rey de repente tenía más poderes que nadie tras una breve visita al planeta Ahch-To. Su solución fue que sufría una misteriosa enfermedad que requería que parte de su cerebro fuese sustituido por pisas electrónicas, convirtiéndose así en parte droide:

"Eso le da la capacidad de aprender con notable rapidez y también mejora sus poderes de la Fuerza existentes, y así es como puede lanzar rocas al final del Episodio VIII", dijo Foster. "Además, le permite simpatizar al instante con otros droides. Pensé que sería un elemento muy divertido para la historia, así como para explicar por qué y cómo es capaz de hacer estas cosas tan extraordinarias..."

Por mi parte no soy el mayor fan de 'Los Últimos Jedi' -en un revisionado reciente me quedó claro que era principalmente por lo mal que funciona toda la trama del casino-, pero estas soluciones que proponía Foster no me suenan nada bien, ¿y a vosotros?

