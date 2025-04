"Después de hacer 'Shazam 2' me acostumbré a los fans con opiniones muy pasionales". David F. Sandberg ('Until Dawn')

No es fácil hacer una buena adaptación de un videojuego. Que se lo pregunten a todos los que lo intentaron durante años antes de que 'The last of us' congraciara a la comunidad gamer y la cinéfila por una vez. En los últimos años, Hollywood ha descubierto su gallina de los huevos de oro con adaptaciones de todo tipo, desde 'Super Mario Bros' hasta 'Until Dawn'. Precisamente hemos hablado con el director de esta última, David F. Sandberg, sobre adaptaciones, reacciones furibundas en Internet y esa parada en boxes que hizo con las dos partes de '¡Shazam!'. ¡Os dejo con la charla!

Gamers enfadados

Randy Meeks (Espinof): 'Until Dawn', como videojuego, tenía un truco narrativo muy especial, el poder de tomar decisiones. En la película se ha traducido de otra forma, con el "Día de la Marmota", pero hasta llegar ahí, ¿había otras ideas o la repetición constante era, desde el principio, la narrativa a la que apuntabais?

David F. Sandberg: Siempre estuvo ahí desde que llegué. Gary (Dauberman) y Blair (Butler), que escribieron el guion, llegaron ahí bastante pronto, tratando de capturar lo que dices, el hecho de que en el juego puedas volver a jugar y tomar diferentes decisiones. Esta me pareció una manera brillante de reflejarlo, hacía que la película casi pareciera un juego que tienes que vivir en la vida real donde no puedes intentarlo para siempre... Me gustó mucho.

R: Es buena idea, pero ya sabes que los gamers son conocidos por luchar por la adaptación que quieren ver, ¿tienes miedo a su reacción? Y basándote en ello, ¿sueles mirar las redes sociales después de estrenar una película o prefieres mantenerse al margen?

D: Bueno, estoy acostumbrado después de hacer dos películas de superhéroes de DC. Me he acostumbrado a los fans con opiniones muy pasionales, y a los que no siempre les va a gustar lo que hagas. De hecho, después de 'Shazam 2' fue demasiado, y pensé que no quería hacer más películas basadas en franquicias. Pero entonces Gary me mandó este guion y dije "Es muy guay, sería muy divertido hacerla".

No trata de recrear el juego, porque el juego ya es muy bueno y queremos dejarlo aparte. Queremos expandirlo, y sentí que iba a ser mucho mejor porque los fans tendrían más 'Until Dawn', además del juego. Creí que era perfecto y merecía la pena hacerlo. Intento no... Leo algunas cosas, y algunas opiniones en Internet, pero intento no hacerlo demasiado, porque, ya sabes... [risas] La gente es muy apasionada.

R: ¡Y tanto! Demasiado apasionada a veces. Tú lo has dicho, has vuelto al terror tras un paréntesis en el cine de superhéroes, ¿sientes que fue sólo un desvío o aceptarías volver a participar en una superproducción de este estilo si se dieran las circunstancias?

D: El terror es mi género favorito, por supuesto, y creo que lo próximo que quiero hacer es también una película de terror pero estoy abierto a otras cosas, ¿sabes? A cualquier cosa que sea guay o interesante. ¡Siempre he querido hacer ciencia-ficción! Quizá ciencia-ficción mezclada con terror o algo así, me encantaría hacer algo parecido en un momento dado.

¿'Metal Slug': la película?

R: Hablando de la mezcla de géneros, la película da algunos pequeños pasos hacia la comedia visual, pero no llega a abrazarla del todo. ¿Qué porcentaje intentaste equilibrar entre terror, drama y comedia?

D: ¡Me encantaría hacer una comedia de terror! Pero son más difíciles de hacer y los estudios no quieren hacerlas porque son difíciles de vender. Creo que siempre he querido pasármelo bien en las películas que he hecho, y la clave está en que no sea divertido en absoluto para los personajes, y solo lo sea para el público. Es divertido hacer una película como esta donde puedes darlo todo. ¡Es terrible para los personajes, pero la gente se lo pasa pipa!

R: Una pregunta que vas a contestar un millón de veces hoy: después de 'Until Dawn', y no vale contestar 'Until Dawn 2', ¿qué videojuego te gustaría adaptar de entre todos los que se han hecho desde la época de Atari?

D: [Risas] ¿Desde Atari? Por decir uno diferente, uno de mis juegos favoritos es 'Metal Slug'. No sé cómo haría una película basada en él, pero me encantan esos juegos, su estilo y su tono. Puedes hacer algo muy violento, con gente explotando. Cuando juegas los juegos sin censura se ponen muy sangrientos.

R: ¡Muy buena respuesta! Me encanta 'Metal Slug'. También me encantan las películas del "día de la marmota", y concretamente ver los pequeños detalles que se repiten una y otra vez. Aquí has intentado huir de ese tipo de repeticiones con un giro inesperado, pero aún quedan algunas cosas, como su posición inicial tras el reinicio, ¿por qué decidiste no explotar este cliché?

D: Ya lo habían hecho tan bien en 'Feliz día de tu muerte' que lo interesante aquí me parecía hacer algo diferente, tener algo nuevo cada noche para que no pudieran decir "Oh, no, el asesino sale de esta puerta así que nos alejaremos de ella". Es interesante para el público y un desafío para los personajes.

R: ¡Muchas gracias, David! Pásalo bien.

D: ¡Tú también! Gracias.

