Eduardo Casanova, sobre cómo 'Silencio' ayuda a combatir el estigma del VIH: "Vivir en silencio es un tipo de muerte, una lenta y a pellizcos

Tras el impacto de 'Pieles' y 'La Piedad' su particular mirada sobre lo diferente y lo marginal, Eduardo Casanova regresa con 'Silencio', una serie que explora el estigma, la otredad y la invisibilidad de quienes viven en los márgenes de la sociedad. La ficción se estrena el lunes 1 de diciembre en Movistar Plus+-coincidiendo con el día mundial del SIDA- aborda de manera directa y sincera temas complejos como el VIH, el silencio que lo rodea y las dificultades de comunicación que atraviesan las relaciones humanas, combinando humor, emoción y un tratamiento visual y narrativo muy característico de Casanova.

Desde Espinof hemos podido hablar con Eduardo Casanova, Omar Ayuso y Carolina Rubio sobre cómo el terror sirve como herramientas para contar historias más allá del entretenimiento, sobre la responsabilidad de tratar ciertos temas con cuidado y precisión, y sobre cómo se puede generar un impacto emocional y social a través de la ficción sin perder la fuerza narrativa ni el humor que caracteriza a la serie.

El género como herramienta

Espinof: ¿Creéis que el terror, como género, puede servir para hablar de ciertos temas con herramientas distintas a otros géneros?

Eduardo Casanova: Yo creo que las películas de terror que deciden hablar de cosas, que cuentan una historia más allá del susto puro, son las que funcionan y las que el público está pidiendo. El terror de entretenimiento, el que solo busca asustar, se ha quedado atrás porque ya nos conocemos el truco. Ya sabemos cómo se da un susto.

Soy muy fan de las pelis que hablan de más cosas: 'La semilla del diablo', que aborda la ambición y la maternidad; 'It Follows'; 'Hereditary', que habla de las relaciones familiares… El cine de género está muy denostado, igual que la comedia, porque parece que si no da un susto ya es "mala". Pero el terror tiene la capacidad de contarte cosas, de verdad. Eso es algo que no solo compete a quienes escriben o dirigen, sino también a productores y productoras que apuesten por historias que vayan más allá. Porque historias hay, y no hay que quedarse solo en el susto.

El estigma de los márgenes

E: Una de las cosas más potentes de la serie es cómo habla del estigma y de quienes viven en los márgenes de la otredad. ¿Sentisteis algún tipo de responsabilidad especial al tratar un original así?

Omar Ayuso: Lo que sentí fue mucha motivación y una fe ciega en Edu. Cuando contamos historias con carga política, con una dimensión mayor que la narrativa en sí misma, hay un chute doble de energía que se contagia en el rodaje, en la promoción, en todo.

Carolina Rubio: No lo siento tanto como una responsabilidad, sino como una necesidad: la de compartir y llevar a la ficción otros lugares, y hacerlo también desde la comedia y el humor.

E.C.: Para mí sí hay una responsabilidad, pero empieza cuando escribo. Por eso trabajar de la mano de Apoyo Positivo [la asociación que colabora en la serie] ha sido muy útil: porque hay que documentarse, estudiar, entender el tema. Lo más complicado llega en la promoción, cuando aparece el miedo a dar datos mal. Podemos defender una causa -y la defendemos- pero no somos activistas, somos artistas. Desde el arte se puede hacer activismo, pero siempre existe esa presión de equivocarte en algo. Lo importante es quedarse con la semilla y el germen del conflicto. En 'Silencio', es el estigma del VIH y la problemática del silencio que viven las personas seropositivas hoy.

E: ¿Creéis que la serie contribuye a eliminar ese estigma?

E.C.: Sí, mucho. Sigue existiendo, quizá no tan fuerte como antes, pero sí que es diferente y problemático. Hoy ese estigma se vive en silencio. Cuando apareció la pandemia del SIDA, ese silencio no era posible: la gente moría y tenía que gritar para pedir ayuda. Gracias a eso llegó la medicación, que permite a las personas ser intransmisibles y vivir como cualquier otra. Pero vivir en silencio es, en cierto modo, un tipo de muerte. Una muerte lenta y a pellizcos, y una cárcel.

