En 15 días se estrena la película de ciencia ficción más importante de los últimos años. El gran colofón de una aventura espectacular

Ya apenas quedan unas semanas para que 2025 llegue a su final, pero todavía hay muchas películas y series por estrenar antes de que eso suceda. Eso sí, hay un título que brilla con luz propia por encima de todos los demás, ya que se trata de la película de ciencia ficción más importante de los últimos años: 'Avatar: Fuego y ceniza'.

Unos pocos privilegiados han tenido ya la oportunidad de ver 'Avatar 3' y las primeras opiniones apuntan a que es más de lo mismo, pero también a que James Cameron consigue dejarte una vez más "la boca abierta de principio a fin". Todo apunta a un espectáculo que encantará a los fans de las dos anteriores entregas, pero también que no ofrece nada para conquistar a los escépticos.

¿El episodio final?

Con la promesa de que será la película más larga de la saga -aunque sin superar esas tres horas y media que se dijeron inicialmente-, 'Avatar 3' también se perfila con un gran colofón a la aventura de Jake Sully (Sam Worthington) en Pandora. El propio Cameron ha comentado que está listo para que sea la entrega final de la saga si no tiene el éxito esperado, pero a priori eso no parece probable.

De hecho, Cameron ha rodado ya varias escenas para usarlas en 'Avatar 4', cuyo estreno además está anunciado para el 21 de diciembre de 2025. Disney siempre puede asumir esa pérdida si la tercera entrega pincha en taquilla, pero es que las dos primeras superaron con holgura los 2.000 millones en taquilla cada una. Quizá 'Avatar 3' no llegue a tanto, pero ahora mismo apostar en su contra sería un gran error.

Como era de esperar, el grueso del reparto de 'Avatar: El sentido del agua' regresa en esta tercera entrega, pero hay también una novedad que no conviene dejar de lado: Oona Chaplin ('Juego de Tronos') da vida a Varang, la líder de un clan navi que abraza la maldad y traerá múltiples quebraderos de cabeza a los protagonistas de la función. Ya iba siendo hora de mostrar el lado más oscuro de esta raza alienígena...

Ahora ya solamente nos queda tener un poco más de paciencia y esperar hasta el 19 de diciembre de 2025, fecha elegida para el estreno exclusivo en cines de 'Avatar: Fuego y ceniza'.

