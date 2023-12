El año más negro para los superhéroes. La taquilla internacional de 'Aquaman: el reino perdido' confirma que el universo DC se despide con otro pinchazo estrepitoso

Malas noticias para los superhéroes. 'Aquaman y el reino perdido' se ha estrenado con 80 millones de dólares en la taquilla internacional, lo que no prevee un final rentable se tiene en cuenta que esas ventas de entradas están a la altura del gran año de las decepciones del cine de superhéroes de gran presupuesto como los piñazos de 'The Flash', 'Shazam 2', 'The Marvels', 'Blue Beetle' y, en menor medida, 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

Billetes pasados por agua

La secuela de la adaptación del cómic protagonizada por Jason Momoa y dirigida por James Wan, ha generado 120 millones de dólares en todo el mundo hasta el momento, incluidos unos flojos 40 millones en Norteamérica. La película de Warner Bros. y DC costó 205 millones de dólares y se perfila como el último batacazo para el universo DC tras la serie de golpes de este año. Más allá de las terribles críticas y los mediocres resultados de público, deja en una zona peligrosa la resurrección de la franquicia planeada.

Esta es la última entrega antes de que los nuevos jefes, James Gunn y Peter Safran, reinicien todo y no ha logrado acercarse a lo que hizo la primera en 2018, un éxito comercial masivo con 816 millones de dólares a nivel internacional y 1.140 millones de dólares a nivel mundial. Fue especialmente taquillera en China, pero las películas de Hollywood no han estado funcionan do allí desde la pandemia, y 'El reino perdido' no ha sido una excepción. Con 30 millones de dólares frente a los 93 de la original en su primer fin de semana.

Otros mercados internacionales importantes fueron México, con 5 millones de dólares, Indonesia, con 3,6 millones, Francia, con 3,2 millones, y el Reino Unido, con 3 millones. David A. Gross, que dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment Research comentó a Variety:

"Hoy en día, el mercado chino es una fracción de lo que fue para las películas estadounidenses. En general, el negocio exterior debería seguir siendo bueno, pero no sobresaliente".

Puede que Warner cambie cosas con 'Aquaman y el reino perdido' pero el estudio tiene algo más que celebrar con 'Wonka', que superó la barrera de los 250 millones de dólares tras sus dos semanas de estreno en las que ha llenado un hueco de cine navideño para ir con niños y mayores por igual.





En Espinof