En 11 días se estrena por fin la nueva película de uno de los mejores superhéroes de la historia tras dos años de espera

Lo más habitual es que las películas tengan una estreno mundial o que como mucho haya apenas unas semanas de diferencia con respecto a su lanzamiento original. Sin embargo, hay títulos que pueden demorarse meses o incluso años, siendo esto último lo que ha sucedido en el caso de 'Hellboy: El hombre retorcido', la nueva película de uno de los mejores superhéroes que hay.

'Hellboy: El hombre retorcido' es el segundo intento de relanzar al personaje de Mike Mignola en cines tras la buena acogida que tuvo en su momento la versión firmada por Guillermo Del Toro con Ron Perlman al frente del reparto. Luego lo intentó Neil Marshall con David Harbour dando vida al superhéroe, pero su fracaso en taquilla llevó a que no tuviera secuela.

Varias veces aplazada

Aquí el papel de Hellboy lo asume Jack Kesy, mientras que detrás de las cámaras encontramos a Brian Taylor, uno de los firmantes de pasatiempos enloquecidos como 'Crank, veneno en la sangre' o 'Gamer', quien en esta ocasión nos cuenta cómo el personaje creado por Mignola descubre una pequeña comunidad embrujada en los Apalaches rurales durante los años 50.

Anunciada originalmente para 2024, su llegada a los cines españoles se ha retrasado en varias ocasiones, pero Vértice tiene previsto lanzarla finalmente el 6 de febrero de 2026. Lo curioso es que en otros muchos países ya se estrenó en su momento, mientras que en Estados Unidos llegó de forma directa al mercado digital, pero en España seguía inédita hasta ahora.

Es evidente que la falta de apoyo que tuvo en su momento -fue destrozada por la crítica, consiguiendo un paupérrimo 37% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- jugó en su contra, pero ahora mismo resulta hasta excéntrico que 'Hellboy: El hombre retorcido' finalmente llegue a los cines.

Ahí es cierto que 'Hellboy: El hombre retorcido' no es demasiado cara, ya que 20 millones de presupuesto para una película de este calibre suena a todas luces insuficiente. Pero es que es hasta mucho si tenemos en cuenta lo poco que ha recaudado, ya que estamos ante fracaso absoluto, pues sus ingresos mundiales apenas alcanzan los 2 millones de dólares.

Ya veremos qué tal funciona en España, pero llega en una época del año marcada por el estreno de películas con aspiraciones al Óscar, aunque es justo reconocer que ese 6 de febrero el lanzamiento más potente es 'Primate', una cinta de terror que dejó muy buenas sensaciones en el pasado Festival de Sitges.

Por mi parte, reconozco que no tengo muchas esperanzas en 'Hellboy: El hombre retorcido' tras todo lo que ha sucedido a su alrededor, pero siempre será preferible que cualquier película se estrene en nuestro país a que se quede en un limbo extraño.

