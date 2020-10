Estrenos de cine: musicales setenteros, festivales de cine y juicios mediáticos

Ya ha llegado el mes de octubre, y mientras algunos esperamos con ansia nuestra cita anual con el Festival de Sitges —que está a la vuelta de la esquina—, sólo nos queda aferrarnos a los nuevos estrenos de cartelera para que pasen los días lo más rápido posible; novedades que este viernes 2 llegan encabezadas por 'Explota explota', el musical made in Spain que bebe de la discografía de Raffaella Carrà.

Además, lo nuevo del maestro Woody Allen, el último trabajo del siempre impecable Aaron Sorkin —que llega a cines antes de su estreno en Netflix dentro de un par de semanas—, el debut de Viggo Mortensen en la dirección y un buen número de propuestas nacionales e internacionales más.

'Explota explota' (2020)

A favor: Los tres pilares de su entregado reparto, Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui y Pedro Casablanc. Su frescura y desparpajo, que brindan en bandeja un par de horas de desconexión cinematográfica. Su visión sobre la censura y las ansias de libertad durante el franquismo. Por supuesto, lo pegadiza de su banda sonora a base de éxitos de Raffaella Carrà.

En contra: Las limitaciones de la producción, tanto en lo que respecta a escala como en lo referente a sus intérpretes. No nos engañemos, esto no es Estados Unidos, y no todos dan la talla en cuanto a voz y baile se refiere, y esto rompe un poco la magia.

'Rifkin's Festival' (2020)

A favor: Tener de vuelta al maestro Woody Allen siempre es buena noticia, y más si es con una historia en clave meta, ambientada en un marco como el Festival de San Sebastián y rodeado de un reparto internacional en el que coinciden nombres como el de Elena Anaya con Christoph Waltz. Ahí es nada.

En contra: Dentro de la filmografía del señor Allen, 'Rifkin's Festival' no deja de ser un título de segunda categoría; más endeble y estéril que títulos recientes como 'Wonder Wheel'.

'El juicio de los 7 de Chicago' ('The Trial of Chicago 7', 2020)

A favor: Podría limitarme a poner en este apartado "es una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin", pero apuntaré también a su descomunal reparto, en el que se encuentran intérpretes de la talla de Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, William Hurt o Michael Keaton; todos ellos entregados a un libreto marca de la casa Sorkin. Poder disfrutarla en cines antes de su llegada a Netflix.

En contra: Puede que muchos no terminen de comulgar con la musicalidad de las metralletas dialécticas de Sorkin, y terminen saturados de tanto diálogo contundente.

'Falling' (2020)

A favor: El duelo interpretativo a tres bandas entre Mortensen, Terry Chen y Lance Henriksen es lo más destacado de un largometraje que encuentra su mayor baza en su sencillez y su sensibilidad. Su peculiar visión sobre la vejez y el deterioro.

En contra: Queda por ver si un Viggo Mortensen pluriempleado da la talla al mismo nivel como intérprete, que en las labores de dirección.

Y además...

'Una ventana al mar' (2019)

Tras 'Contigo no, bicho', Miguel Ángel Jiménez vuelve a la gran pantalla con este drama romántico protagonizado por Emma Suárez.

'Akelarre' (2020)

Pablo Agüero coescribe y dirige este drama ambientado en el País Vasco de principios del siglo XVII con la brujería como telón de fondo.

'La habitación (The Room)' ('The Room', 2019)

Tras su paso por el Festival de Sitges 2019, llega a nuestros cines lo nuevo de Christian Volckman; un thriller centrado en los personajes y protagonizado por Olga Kurylenko.

'Canción sin nombre' (2019)

Desde Perú, Melina León nos trae este drama centrado en la desaparición de una recién nacida en los andes durante los años 80.

'La isla de las mentiras' (2020)

Cierra los estrenos de la semana este drama basado en el hundimiento del buque Santa Isabel el 2 de enero de 1921.

Las recomendaciones del equipo de Espinof

Kiko Vega: 'Antebellum'. Hay dos pelis en Antebellum, y además tiene que elegir una. Por eso, entre pasar de puntillas a través de una y arrojar toda la bilis que su elegante formalidad escénica permite a la otra, hay espacio de sobra para el goce del público. No repitamos los mismos errores del pasado.

Mikel Zorrilla: 'Explota Explota'. Un musical en el que prima más tener entretenido al espectador y darle una muy necesaria dosis de optimismo en los tiempos que corren que darnos grandes números musicales. Ahí se nota la escasez de medios y también podrían haber tenido más ojo para el reparto en ese aspecto, pero lo que se propone la película lo consigue y uno logra desconectar un rato de la rutina diaria y sale del cine con una sonrisa en la boca.

