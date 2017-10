Estrenos de cine: superhéroes marvelitas, dramas japoneses y terror español

Aunque el tiempo se empeñe en decirnos lo contrario, noviembre está ya a la vuelta de la esquina, pero antes de la llegada del penúltimo mes de 2017 tenemos que recibir una última ronda de estrenos mensuales correspondiente al viernes 27 de octubre que viene cargada de buen cine —y algún que otro patinazo, todo sea dicho—.

Las novedades para todos los gustos de esta semana vienen encabezadas por el regreso del Dios del Trueno al Universo Cinematográfico de Marvel en la divertidísima 'Thor: Ragnarok'. Junto al superhéroe, el maravilloso drama judicial nipón 'El tercer asesinato' y la apuesta por el terror en clave nacional 'El secreto de Marrowbone' destacan como las entradas más fuertes a la cartelera.

'Thor: Ragnarok' (2017)

A favor: Taika Waititi ha llegado al Universo Cinematográfico de Marvel para ofrecer la que, posiblemente, es la película más fresca y libre de complejos de la franquicia. La mejor película del Dios del Trueno es una comedia de acción colorida, divertidísima y con un desparpajo envidiable.

En contra: Algunas secuencias en las que predominan los efectos especiales se han estrenado ya obsoletas. La villana, pese a aceptable, pide a gritos más tiempo en pantalla. Los que esperen un gran paso adelante en los acontecimientos que envuelven el MCU se llevarán una decepción: esta es una película de Thor —con algún que otro invitado especial—.

Crítica en Espinof: 'Thor: Ragnarok' es la aventura más divertida del Dios del Trueno pero Marvel tiene películas mejores

'El secreto de Marrowbone' (2017)

A favor: Su factura técnica es más que notable. El conjunto sabrá satisfacer al respetable menos habituado al género de terror y con tendencia al conformismo.

En contra: Parece que la sombra de Mediaset es alargada y ha precocinado una cinta de terror descafeinada para toda la familia y aroma de telefilme que arrastre al público en masa al cine. Sus giros de guión son tramposos, absurdos y frustrantes para los más experimentados del patio de butacas.

Crítica en Espinof: 'El secreto de Marrowbone' es un carísimo drama de sobremesa anacrónico y tramposo

'El tercer asesinato' ('Sando-me no satsujin', 2017)

A favor: Hirokazu Koreeda se sumerge en las lindes tan proclives a la repetición del drama judicial y da a luz una auténtica joya tan clasicista como contenida que te adhiere a la butaca y te sacude con su discurso sobre la naturaleza de la verdad y el sentido de la justicia. Su tercer acto es tan magistral como su factura e interpretaciones.

En contra: Su tempo, pausado y en ocasiones contemplativo, no será del agrado de todo el público. Por lo demás, ninguna objeción.

Crítica en Espinof: 'El tercer asesinato': cuando el drama judicial se convierte en una obra de arte

'Un golpe a la inglesa' ('The Hatton Garden Job', 2017)

A favor: El buen sentido del humor con el que envuelve su trama. Su reparto, encabezado por Matthew Goode y el innegable carisma de sus personajes.

En contra: La trama está minada por los clichés propios del género y parece no avanzar —y, si lo hace, es a trompicones—. El director Ronnie Thompson parece intentar replicar la fórmula al estilo Guy Ritchie y no le sale demasiado bien.

Nuestra vida en la Borgoña ('Ce qui nous lie', 2017)

A favor: Un nuevo ejercicio de feel good movie a la francesa con una factura impecable, amable y emotivo que contentará a todo aquel que se deje llevar por su propuesta en clave de drama y sus convincentes interpretaciones.

En contra: A pesar de estar edificado sobre sus personajes, el relato no termina de funcionar a causa de la falta de solidez de los mismos sobre el papel. Se antoja algo previsible.

'Patti Cake$' (2017)

A favor: La interpretación de Danielle Macdonald y la sensibilidad del debut de Geremy Jasper han sido celebradas con vehemencia en el Festival de Sundance. Su personaje principal rebosa encanto por los cuatro costados.

En contra: Su historia es tan corriente como su propuesta formal y narrativa, que grita "indie" a los cuatro costados.

'En cuerpo y alma' ('A teströl és a lélekröl', 2017)

A favor: 'En cuerpo y alma' llega de ganar el Oso de Oro a mejor película en el Festival de Berlín, y no es para menos. Su romántica y elegante propuesta es sobradamente hermosa tanto a nivel narrativo como a nivel formal.

En contra: Su peculiar tono y su extravagancia no serán bien digeridas por todo el público. Su duración es ligeramente excesiva.

'Avicii: True Stories' (2017)

A favor: Ofrece documental musical de manual que retrata a uno de los DJ más exitosos del panorama mundial apoyándose en los rostros más famosos de la escena electrónica.

En contra: Los neófitos —o no interesados— en la música electrónica puede que no encuentren suficientes alicientes en el drama humano que plantea el documental como para disfrutar de él plenamente.

Las recomendaciones semanales del equipo de Espinof

Víctor López G.: 'El tercer asesinato'. Porque Hirozaku Koreeda abraza un género tan sobado y telefilmesco como el drama judicial para convertirlo a través de su mirada en una auténtica obra de arte. Sobria, contenida, hermosa a nivel técnico, con unos personajes redondos y con un estudio sobre la verdad y la justicia de lo más inteligente. Maravillosa.

John Tones: 'Thor: Ragnarok'. Porque es una estupenda comedia superheroica que sabe introducir ligereza y humor en su épico choque entre Thor y Hulk pero, a la vez, no se olvida de que está en una película de un héroe pseudo-mitológico de Marvel. Grandes peleas, tremendos diálogos, filosofía pop y, cómo único punto negativo, la villana merecía más atención.

Jorge Loser: 'Una verdad más incómoda: ahora o nunca'. Porque consigue reflejar con hechos, imágenes y datos todo los que la primera primera parte predijo. el cambio climático está aquí y no es un invento, ver este documental de Al Gore debería ser obligatorio en escuelas y trabajos.

Mikel Zorrilla: 'Handia'. Porque es una pequeña maravilla que recupera lo mejor de 'Loreak' para crear una emocionante fábula que además cuenta con un acabado técnico de primera y unas estupendas interpretaciones de sus dos protagonistas.

Lucía Ros: '¡Lumière! Comienza la aventura'. Un viaje fascinante a los orígenes del cine. Porque para volver a tocar tierra siempre hay que echar la vista atrás al principio.

Sara Martínez Ruiz: 'El amante doble'. Para los amantes del François Ozon más retorcido, perverso y obsesivo. Un nuevo laberinto psicológico oscuro y misterioso que camina, a su estilo, al filo de los límites morales y en la frontera de géneros y temas. Su musa Marine Vacth (‘Jeune et jolie’) encabeza el reparto, junto a un sinuoso Jérémie Renier.

Juan Luis Caviaro: 'The Meyerowitz Stories (New and Selected)'. Por la habilidad de Noah Baumbach para orquestar una historia aparentemente sencilla y ligera pero que se va desplegando poco a poco hasta trazar un profundo retrato de la familia y las heridas que nos impiden ser felices. Inspiradísimo reparto, capaz de emocionar y hacer reír.