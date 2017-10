Estrenos de cine | Vuelve Soderbergh entre muñecos siniestros y mujeres fantásticas

Con motivo del Día de la Hispanidad, festivo e inicio de puente para los más afortunados, los estrenos de cine se han adelantado a hoy jueves. Entre las novedades destacan el regreso de Steven Soderbergh, los nuevos trabajos de Michel Hazanavicius o Sebastián Lelio, la precuela de 'Annabelle' y una adaptación de Jo Nesbø con Michael Fassbender.

Ofertas interesantes para todos los gustos. Por otro lado, conviene tener en cuenta que la Fiesta del Cine está a la vuelta de la esquina; quizá quieras reservar algo para sacar partido a la promoción, o todo lo contrario, aprovechar ahora y alejarte de las salas de cine durante esos días. En cualquier caso, vamos a echar un ojo a las nuevas películas que acaban de llegar a la cartelera:

'La suerte de los Logan' ('Logan Lucky')

A favor: el director, el reparto y la promesa de una entretenida comedia de atracadores. No puede salir mal.

En contra: esperar que Soderbergh reinvente el subgénero o haya realizado una de sus mejores películas. Mantengamos las expectativas bajo control.

'Annabelle: Creation'

A favor: una propuesta sencilla y honesta, para fans del terror y la franquicia de 'Expediente Warren' ('The Conjuring').

En contra: pedirle un buen guion o encontrar ridículo que una muñeca de porcelana dé tanto miedo.

'El castillo de cristal' ('The Glass Castle')

A favor: es lo nuevo del director Destin Cretton después de 'Las vidas de Grace' ('Short Term 12'), uno de los dramas independientes más aplaudidos de los últimos años. Vuelve a reunirse con Brie Larson, que aspira a una nueva nominación al Oscar tras ganar la estatuilla con 'La habitación' ('Room'). También están Naomi Watts y Woody Harrelson, dos razones para ver cualquier película.

En contra: si el tráiler refleja el tono de la película, tiene pinta de ser un poco tostón y convencional. Quizá los lectores de las memorias de Jeanette Walls puedan darnos alguna pista más.

'El muñeco de nieve' ('The Snowman')

A favor: un atractivo reparto encabezado por Fassbender y la puesta en escena de Tomas Alfredson, director de la adaptación original de 'Déjame entrar' y 'El topo' ('Tinker Tailor Soldier Spy').

En contra: Universal no ha organizado pases de prensa y eso suele significar que no le interesa que se publiquen críticas antes del estreno. Parece difícil que salga mal, pero no sería la primera vez que un buen director y un buen reparto hacen una mala película...

'Una mujer fantástica'

A favor: una propuesta diferente a lo que estamos acostumbrados y, según las críticas, un estupendo trabajo de su autor (Sebastián Lelio) y su protagonista (Daniela Vega).

En contra: esperar una narrativa al estilo de Hollywood puede acabar con la paciencia de espectadores despistados.

'Mal genio' ('Le redoutable')

A favor: la firma del director Michel Hazanavicius, ganador del Oscar por 'The Artist', debería ser garantía de cierta calidad. La curiosidad por ver retratada la relación de Godard con la actriz Anne Wiazemsky (recientemente fallecida) añade interés al film.

En contra: esperar que esté al nivel de 'The Artist' o que el Godard de Louis Garrel no sea una caricatura. No la he visto pero quizá su presentación en la sección oficial de Cannes disparó las expectativas cuando sólo quiere ser una comedia ligera.

'Operación Cacahuete 2. Misión: Salvar el parque' ('The Nut Job 2: Nutty by Nature')

A favor: supongo que tiene las armas necesarias para volver a enganchar al público infantil. De hecho, parece un batiburrillo de personajes y escenas que hemos visto en películas animadas de éxito, en un esfuerzo desesperado por dar en la diana como sea.

En contra: que todo sea como lo que muestra el tráiler. Tiene pinta de ser insufriblemente ruidosa, repetitiva y sin gracia.

Lo mejor de la cartelera: recomendaciones del equipo de Espinof

Juan Luis Caviaro: 'Madre!'. Es una de las películas del año. Por las agallas de Aronofsky al ser capaz de plasmar libremente un cúmulo de preocupaciones, inquietudes, sentimientos y obsesiones, en una película estéticamente arrebatadora. Quizá sea tramposa y manipuladora, si bien la experiencia es tan original e intensa que la abrazas tal como es.

Mikel Zorrilla: 'La cordillera'. Porque funciona muy bien como thriller político en el que Ricardo Darín ofrece una estupenda interpretación y algo alejada de la imagen a la que nos tiene acostumbrado. Cuenta además con una interesante atmósfera gracias al solvente trabajo de su director. Falla algo en una de sus tramas, pero se le perdona por el resto de virtudes.

Víctor López: ‘Barry Seal: El traficante’. Porque vuelve a confirmar que el dúo compuesto por Doug Liman y Tom Cruise es prácticamente infalible, y lo hace con una particular lección de esa historia norteamericana que no se enseña en los colegios disfrazada de entretenimiento de primera categoría. Dinámica, desternillante y con una factura técnica del más alto nivel.

Sara Martínez: 'Una mujer fantástica'. Otra punta de lanza del cine chileno. Sebastián Lelio vuelve tras ‘Gloria’ con un nuevo retrato de una mujer fuerte, aunque vulnerable, en busca de su propia identidad, a través de un proceso de duelo negado por la supuesta gente de bien. Fantástica Daniela Vega y simbólica puesta en escena para una historia con un magnífico tratamiento.

Albertini: 'La llamada'. Lo que más destaca del debut cinematográfico de "los Javis" es la sintonía y buen rollo que se transmite a través de la complicidad de sus actrices, no en vano han estado años juntas en los escenarios, y un humor bastante blanco e incluso inofensivo pero muy efectivo. Si bien tiene sus peros, resulta una película hecha con suma delicadeza. Y eso se nota.

John Tones: 'Annabelle: Creation'. La primera entrega de Annabelle fue la entrega más floja hasta la fecha de todo el Universo Expediente Warren, una película manida y con muy poco nervio. Esta precuela, sin embargo, y pese a que exprime hasta el agotamiento la fórmula de casas encantadas y espíritus agresivos, tiene bastante más brío, con secuencias genuínamente terroríficas, buena atmósfera y el abuso justito de la capacidad para inquietar de la muñeca del demonio.

Jorge Loser: 'Blade Runner 2049'. Porque aunque utilice la iconografía del clásico, Villeneuve hace suyos los temas del conflicto replicante y consigue que la secuela sea una película que vive por si misma, con más conexiones narrativas con piezas de su filmografía como 'Incendies' que con la propia obra de Ridley Scott. Imprescindible.