Familias disfuncionales y tiburones de mediana edad. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Este viernes todo son malas noticias que sólo pueden hacerse más digeribles gracias a los estrenos que aterrizan en nuestras salas este 29 de agosto. En primer lugar, el verano se nos escapa entre los dedos —aunque esto sólo lo notarán los afortunados que han tenido vacaciones— y, en segundo, la taquilla española ha cerrado un fin de semana para el olvido en el que ha descendido hasta los 3,3 millones de euros de recaudación total. Terrible.

Una semana para olvidar

Si algo invita a sonreír en medio de la debacle es ver cómo 'Weapons' vuelve a coronar el Top 5 con lo más visto del finde embolsándose otros 5,4 millones de euros tras caer únicamente un 35% respecto al ejercicio anterior que se traducen en un total de 4,8 millones en nuestras tierras. Sin duda, estas cifras otorgan al divertidísimo título dirigido por Zach Cregger el estatus de fenómeno con todas las de la ley.

Tras ella, el mejor estreno de la semana llega de la mano de 'Sin cobertura', la comedia española protagonizada por Ernesto Sevilla que se embolsó 0,42 millones de euros, quedando muy cerca de la 'Materialistas' de Celine Song, que clausuró su segunda semana con una caída del 40% y otros 0,39 millones de euros en las arcas de A24 que ya suman un total de casi 2 millones de euros.

El quinteto titular lo cerraron el injustamente flojo lanzamiento de 'Agárralo como puedas', que debutó con 0,34 millones de euros y una 'Los tipos malos 2' que continúa aferrándose a los puestos altos de la tabla gracias a su buen hacer y su apuesta para toda la familia con 0,30 millones de euros.

Entre guerras, rescates y reestrenos

Con un poco de suerte, alguna de las novedades de este viernes 29 de agosto inyectarán algo de líquido en el box office, comenzando por 'Los Rose', el remake de la ácida comedia ochentera 'La guerra de los Rose' dirigido por Jay Roach, responsable de 'Los padres de ella' o 'Austin Powers'. Si un reparto encabezado por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch no es suficiente reclamo para atraer al respetable, apaga y vámonos.

Mucho más intensa es la propuesta con la que Alex Parikinson traslada a la ficción la historia real que ya exploró en el documental 'Último aliento' en el largometraje 'Sin oxígeno'. Woody Harrelson, Finn Cole y Simu Liu protagonizan un thriller de supervivencia en la que un buzo profesional queda atrapado en el fondo del Mar del Norte con 10 minutos de oxígeno de emergencia y esperando un rescate imposible contrarreloj.

Curiosamente, el trío de estrenos principales de la semana no lo cierra una novedad como podría ser la comedia familiar patria 'Campamento Garra de Oso' de Silvia Quer o el drama británico 'Amor en cuatro letras' protagonizado por Pierce Brosnan y Helena Bonham Carter, sino el reestreno de la eterna 'Tiburón' de Steven Spielberg, que vuelve a nuestros cines con motivo de su 50 cumpleaños.

Los lanzamientos los completan la cinta animada alemana 'El Gran Premio: A todo gas', la comedia italiana 'LocaMente', el drama 'La terra negra' de Alberto Morais, el documental 'Madrid, Ext.' de Juan Cavestany y el reestreno del clásico moderno argentino 'Nueve reinas' por su 25 aniversario.

