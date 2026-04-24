Un biopic amable que evita meterse en jardines. Por qué 'Michael' es una película de Semana Santa, pero con éxitos musicales en lugar de milagros

Ya ha llegado a los cines 'Michael', la película biográfica sobre el Rey del Pop que ya está levantando ampollas con su estreno. Centrada en los orígenes de Michael Jackson, ha sabido atraer al público a golpe de temazos y una imagen casi mesiánica de su ídolo respaldada por la familia del propio Jackson, el director Antoine Fuqua y el productor Graham King, que ya nos trajo en su día 'Bohemian Rhapsody'.

Sin riesgo ni polémicas

'Michael' celebra la figura de Michael Jackson pero evitando polémicas. Con una estructura casi religiosa que recuerda a una película de Semana Santa, como apunta Alejandro G. Calvo en su crítica: "Vamos a construir la imagen de un santo cuyos milagros son la música". Quizás precisamente Michael peca de buenista, porque todo el mundo es maravilloso y la bondad de todos los personajes es extrema...A excepción del padre del cantante.

"Todo lo que pasa en la película gira alrededor de esa relación paterno-filial donde el padre es el villano; un abusador, un hombre muy exigente que recurre al maltrato físico para que sus hijos sean grandes artistas. Esto para mí es un problema de la película, y eso que Colman Domingo está muy bien haciendo de padre", apunta Alejandro.

A pesar de sus fallos, 'Michael' puede salvar la cara gracias a la dirección de Fuqua, y se nota su experiencia trabajando en videoclips y con grandes músicos como Prince y Stevie Wonder en las secuencias musicales.. Aún así, sigue siendo un director de oficio con un encargo monumental: celebrar a Michael Jackson pero controlar al milímetro el relato de su vida.

"Estamos ante una película destinada a la mayor gloria de Michael Jackson, que sigue teniendo millones de fans.", nos recuerda Alejandro. Una versión amable, delicada y edulcorada que evita meterse en jardines legales ni problemáticos por ningún lado. Aunque, por desgracia, también hace que el biopic se nos quede bastante plano y con la sensación de "que me quieren vender un producto más que contarme una vida".

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