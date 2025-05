'Misión Imposible: Sentencia Final' se estrenará finalmente en China evitando por los pelos el veto del país al cine americano

Cuesta creer que hace solo una década desde que Alibaba, la gigantesca empresa china, co-produjo 'Misión Imposible: Nación Secreta' y en Hollywood lo agradecieron metiendo a Zhang Jingchu como octava persona más importante del reparto... a pesar de tener un papel de 40 segundos sin diálogos. Desde entonces han pasado muchas cosas en la relación entre Hollywood y China, que ha pasado de ser un mercado vital para el éxito de los blockbusters a ser terciario, algo que solo se ha agrandado con las famosa -y vergonzosa- guerra de tarifas. Y ahora, ¿qué pasa con 'Misión Imposible'?

Misión: Chinosible

Hace un mes, el gobierno chino anunció que iba a reducir moderadamente las importaciones de películas americanas como respuesta a los aranceles del 145%, pero desde entonces las cosas se han calmado ligeramente: Trump ha parado su estrategia durante tres meses, la ha calificado como un reinicio absoluto y ha permitido que, mientras tanto, películas como 'Misión Imposible: Sentencia Final' se cuelen en los cines chinos.

Hay que tener en cuenta que, de los 4000 millones que la franquicia ha amasado en todo el mundo, una octava parte (500 millones) vienen de China, por lo que no es precisamente una noticia pequeña y sin importancia. De hecho, 'Sentencia mortal' consiguió amasar 47 millones en los cines del país, una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que, por ejemplo, 'Capitán América: Brave New World' consiguió tan solo 14 y, en general, los blockbusters yanquis llevan unos años en horas bajas en el país.

De momento, lo único que parece claro de cara al futuro es que, después del éxito de 'Ne Zha 2', la industria china ha demostrado que puede sacar pecho sin problemas ante los americanos. Puede que no tengan todavía su Tom Cruise particular o su 'Misión Imposible', pero es cuestión de tiempo. De momento, habrá que ver si Paramount consigue amasar los millones necesarios para que una de las películas más caras de la historia no les salga a deber. Toda entrada les vale. De China, por supuesto, también.

