Número 1 en 103 países. La película de acción que confirma a su protagonista como una gran estrella del cine de puro entretenimiento

La película del momento en cines es 'La bola negra', pero en streaming hay un thriller de acción que está arrasando hasta el punto de ser número 1 en la friolera de 103 países. El enorme éxito de 'Matchbox: La película' es también la confirmación definitiva de John Cena como una gran estrella del cine de puro entretenimiento.

'Matchbox: La película' cuenta la historia de Sean Walker, un agente de la CIA especializado en misiones de alto riesgo que acaba de recuperar una ojiva nuclear y aprovecha los días libres que le han dado para volver a entablar contacto con unos amigos de su infancia. Todo se complica cuanto todos ellos son secuestrados por un grupo que cree que en realidad Sean robó la bomba nuclear.

Está arrasando, pero no merece la pena

Basada en una línea de juguetes originaria en Reino Unido pero propiedad de Mattel desde 1997, 'Matchbox: La película' es también el primer largometraje dirigido por Sam Hargrave lejos de la saga 'Tyler Rake'. Allí tuvo a Chris Hemsworth a sus órdenes y aquí el encargado de levantar la cinta de Apple de cara al público es Cena.

Es cierto que Cena ya había demostrado sus habilidades en el cine de acción en repetidas ocasiones en títulos como 'Hidden Strike', 'Jefes de Estado' o varias películas de la saga 'Fast & Furious'. Sin embargo, le faltaba un triunfo cinematográfico rotundo como gran cabeza de cartel, pues en la televisiva 'El Pacificador' ya había dejado claro que era capaz de ello.

Aquí sí que se cuenta con una actriz muy conocida como Jessica Biel, pero nadie tose ni por un segundo a un Cena totalmente entregado a la causa. Lástima que el resultado final sea un pasatiempo de acción tremendamente desequilibrado y que llega a hacerse pesado por momentos...

Obviamente, no tenéis por qué fiaros de mi opinión personal, pues aquí creo que ni siquiera Hargrave está muy inspirado en la puesta en escena, lo que lleva a muchas escenas de acción acaben siendo simple ruido para llevar la historia hasta su inevitable final.

Dicho esto, a la prensa especializada tampoco le ha gustado demasiado 'Matchbox: La película', pues se conforma con un triste 24% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. El público sí que está algo más contento, pero una nota media de 5,7 en IMDb deja claro que no estamos ante una propuesta para nada memorable.

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