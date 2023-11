Las primeras opiniones de 'The Marvels' rezuman entusiasmo ante su divertida apuesta, pero también subrayan "serios problemas de guión" y otros males comunes del cine de superhéroes reciente

Sólo queda un día para que se estrene 'The Marvels', la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que va a llegar a nuestras salas de cine después de un proceso de producción, cuando menos, convulso, y con las expectativas tanto internas —sus previsiones de taquilla no son demasiado halagüeñas— como externas un tanto bajas. Nosotros aún no hemos podido verla, porque se ha ajustado mucho el pase de prensa al día de estreno, pero tranquilos, porque ya han aflorado primeras opiniones sobre ella en redes.

Lo de siempre

Al otro lado del charco ya han podido sentarse frente al largometraje dirigido por Nia DaCosta y, para sorpresa de nadie, las reacciones han sido... ¡sorprendentemente optimistas! Por supuesto, personalmente creo que hay que coger esto con pinzas, porque no es la primera vez que estas "hopis" —que diría nuestro querido Kabe— se pasan de frenada debido a la excitación provocada por la pantalla grande o algo parecido, qué se yo.

Pero, ¿qué dicen exactamente quienes ya han visto 'The Marvels'? Las diferentes voces que han compartido en Twitter —perdón, X— sus dos centavos sobre ella la califican de un título "absolutamente encantador" que "demuestra lo que es "genial sobre el género de superhéroes sin sentir la necesidad de reinventarlo", destacando su accesibilidad pese a recoger elementos de varias series lanzadas meses atrás en Disney+.

Además, se destacan las interpretaciones del trío principal y las mecánicas sobre el enredo cósmico al que se enfrentan, que algunos tildan de "impresionante y divertido" y que da lugar a algunas escenas de acción "muy creativas". Parece que el conjunto está cargado de acción, es "tronchante" y tiene un espíritu y un tono ligeros y positivos.

Pero, claro, no es oro todo lo que reluce, y las voces algo más críticas hacia 'The Marvels' señalan cosas que tienen bastante más sentido para un humilde servidor. Estas apuntan a "una historia y desarrollo de personajes deslavazadas y a medio cocinar, como la pelea del tercer acto" —classic Marvel—, a un "villano olvidable", a unos "VFX que varían entre lo bueno y lo malo", a algunas "escenas cómicas que no funcionan" y a "serios problemas de guión".

Además, muchos hacen hincapié en celebrar los cameos y en las escenas poscréditos como uno de los mayores alicientes del filme. Mal asunto. Pero, sea como fuere, os dejo con algunas reacciones vía X mientras esperamos al estreno del título.