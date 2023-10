El público dicta sentencia sobre 'Los asesinos de la luna' y afirma que Martin Scorsese solamente tiene una película mejor

Al fin llegó a los cines 'Los asesinos de la luna', la esperada película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio que supone el sexto largometraje que han hecho juntos -y también uno de los mejores-. Sus 200 millones de dólares de presupuesto van a hacer muy difícil que sea rentable en salas, pero es evidente que Apple TV+ apostó por ella más por un tema de prestigio que comercial. Eso sí, aquellos que ya la han visto han quedado muy satisfechos con el resultado, hasta el punto de que sitúan solamente a otro título de Scorsese por encima.

Ha gustado muchísimo

Como algunos recordaréis, CinemaScore es una compañía que, entre otras cosas, realiza encuestas durante el día del estreno en cines de las películas para determinar así qué les ha parecido. La nota máxima que se puede conseguir es una A+, y de ahí se va bajando hasta tocar fondo con una F. 'Los asesinos de la luna' ha conseguido una A-.

Esa A- supone situarla al mismo nivel que 'Uno de los nuestros' e 'Infiltrados', y solamente por detrás de... 'Silencio', uno de los mayores fracasos comerciales de toda la carrera de Scorsese. Ahí seguramente influya muchísimo que la viese poca gente y aquellos que se acercaron al cine ya sabían muy bien a qué se enfrentaban, algo que también juega en este caso en contra de 'El lobo de Wall Street', que consigue la segunda valoración más baja de toda con apenas un C. A continuación encontraréis todas las que fueron puntuadas con este sistema:

Como ya habéis podido comprobar, las valoraciones de CinemaScore no abarcan toda la carrera de Scorsese, en algunos casos, como 'La última tentación de Cristo' o 'Kundun', porque no se llegaron a hacer las encuestas, y en otros, como con cintas tan míticas como 'Taxi Driver' o 'Toro Salvaje', porque todavía este servicio no estaba activo. Eso no quita para que siga siendo bastante impresionante la posición conseguida por 'Los asesinos de la luna'.

Ya veremos si eso acaba ayudando a que 'Los asesinos de la luna' tenga un buen mantenimiento en la taquilla norteamericana, donde se ha tenido que conformar con la segunda posición durante su primer fin de semana en salas.