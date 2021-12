'Spider-Man: No Way Home' sigue haciendo historia: ya es la película más taquillera del año y una de las más exitosas de todos los tiempos

'Spider-Man: No Way Home' sigue haciendo historia en taquilla. Nadie dudaba del éxito de la tercera aventura "en solitario" de Tom Holland como el superhéroe de Marvel, pero las cifras que está cosechando son de auténtico vértigo. De hecho, ya ha superado la barrera de los 1.000 millones de dólares de recaudación mundial, siendo la primera película que lo logra desde 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'.

Imparable

La cinta dirigida por Jon Watts suma ya unos ingresos mundiales de más de 1.050 millones de dólares, lo cual la sitúa actualmente como la 38º película más taquillera de todos los tiempos, arrebatando esa posición al remake en acción real de 'Aladdin'. Además, ha llegado a esa cantidad sin tan siquiera haberse estrenado en China, lo cual lo convierte en una proeza aún mayor.

De esta forma, 'Spider-Man: No Way Home' ya es la película más taquillera de 2021, superando a 'The Battle at Lake Changkin', épica producción bélica china que amasó 902 millones de dólares. Si nos fijamos solamente en producciones de Hollywood, hay que bajar hasta los 774 millones conseguidos por 'Sin tiempo para morir'.

La gran duda a día de hoy cuál es el techo para 'Spider-Man: No Way Home'. A priori, la sexta posición es lo más razonable, que ahora mismo ocupa 'Jurassic World' con 1670 millones de dólares. La cantidad ya sube bastante para el quinto puesto, marcado actualmente por 'Vengadores: Infinity War' con 2048 millones de dólares. Este último no conviene descartarlo, y entonces el cuarto puesto de 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' con 2069 millones también sería viable.