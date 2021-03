'The Mauritanian' tiene fecha de estreno en España: la película por la que Jodie Foster ha ganado el Globo de Oro llegará a Movistar+

Todavía no estamos recuperando de la resaca de los Globos de Oro 2021 y seguro que muchos se preguntaban cuándo podrían verse algunas de las películas triunfadoras que todavía no se han estrenado en España. Una de ellas es 'The Mauritanian', película que le ha valido un nuevo Globo de Oro a Jodie Foster, cuyo desembarco en nuestro país tendrá lugar de la mano de Movistar+ el próximo 23 de abril, tres semanas después de su llegada a Amazon en USA.

Un paso adelante en la estrategia de Movistar+

Movistar+ lleva un tiempo potenciando los estrenos directos de películas que no han llegado a verse en salas como la discreta 'Ava' o la notable 'Lucky Grandma' y todo apunta a que no van a levantar el pie del acelerador. en el caso de 'The Mauritanian' su llegada a la plataforma se produce tras un acuerdo con Vértigo Films.

'The Mauritanian' cuenta la historia de un preso de Guantánamo que fue encarcelado sin que se presentaran cargos o se celebrase un juicio. Tras 10 años encerrado, un día recibe recibe un halo de esperanza de la mano de una abogada interpretada por Foster, quien con la ayuda de su asociada hará todo lo que esté en su mano por hacer justicia.

Foster se llevó para casa el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en las categorías de cine por su trabajo en 'The Mauritanian', donde el verdadero protagonista de la función tiene el rostro de Tahar Rahim, también aspirante al premio pero finalmente superado por Chadwick Boseman. En su reparto también veremos a Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley o Zachary Levy.