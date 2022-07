'Heartstopper': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la extraordinaria serie romántica de Netflix

Netflix estrena infinidad de cosas cada año, pero la mayoría acaban cayendo rápidamente en el olvido. No fue el caso de 'Heartstopper', una de las mejores series de la plataforma de este 2022, pues sus fans no se cansaron de hacer ruido -y es que sus datos de audiencia no eran especialmente buenos- hasta que finalmente se anunció su renovación.

Ahora vamos repasar todo lo que sabe por el momento de la temporada 2 de 'Heartstopper'. Recordemos que se trata de una adaptación de los cómics de Alice Oseman, quien escribió todos los episodios de la primera temporada y se espera que suceda lo mismo en la segunda, por lo que siempre podéis acudir a ellos si no podéis esperar más. Como es habitual en estos casos, el artículo irá actualizándose a medida que tengamos más novedades.

-Ojo con los spoilers- La primera temporada acababa con Nick y Charlie felices habiendo iniciado una relación juntos, pero aún más llamativo que eso fue el hecho de que Nick se animaba a confesar a su madre que es bisexual y que Charlie es su novio y no su mejor amigo, tal y como le había hecho creer hasta entonces.

En caso de que la serie siga manteniéndose tan fiel a los cómics originales, deberíamos ver un viaje a París en el que debería suceder algo muy importante o que Charlie acuda a una clínica para curarse su TCA. Esto último es algo sobre lo que por ahora solamente se ha pasado de puntillas por ahora en la serie. Además, también es probable que conozcamos al hermano de Nick, pero ojo, que no sería la primera vez que la serie de Netflix prescinde de algún personaje del cómic.

Netflix todavía no se ha pronunciado sobre cuándo podremos ver los nuevos episodios de 'Heartstopper'. Eso sí, lo más probable es que como mínimo tendremos que esperar hasta 2023 para su estreno.

Un buen referente que tenemos es la primera temporada, cuyo rodaje arrancó en abril de 2021, finalizando en junio del año pasado. Luego la primera temporada se estrenó en abril de 2022, por lo que cuando se anuncie el inicio de la grabación de los nuevos episodios podremos hacer conjeturas con más fundamento.

Obviamente, Joe Locke y Kit Connor ('Rocketman') regresarán para dar vida de nuevo a Charlie y Nick, los dos grandes protagonistas de la función. A fin de cuentas, 'Heartsopper' gira alrededor de la relación romántica que surge entre ambos personajes, por lo que no tendría sentido continuar adelante sin ellos, ni mucho menos algún cambio de actor.

Además, todos los personajes principales de la primera temporada también deberían estar de vuelta con mayor o menor presencia, lo cual supondrá el regreso de, entre otros, los actores William Gao (Tao Xu), Yasmin Finney (Elle Argent), Corinna Brown (Tara Jones), Kizzy Edgell (Darcy Olsson), Tobie Donovan (Isaac Henderson), Jenny Walser (Tori Spring), Sebastian Croft (Benjamin "Ben" Hope) y Olivia Colman (Sarah Nelson).

Lo que no se ha anunciado todavía es si habrá algún nuevo fichaje para alterar la dinámica de la serie de alguna forma, por lo que habrá que estar atentos.

Por el momento no se ha lanzado ninguna imagen de los nuevos episodios. Habrá que esperar como mínimo hasta que arranque el rodaje de la segunda temporada para poder tener un vistazo de lo que está por venir.

Can't wait for @AliceOseman and co. to do even more wonderful things with these characters! 💕 pic.twitter.com/taZeVZm9ou