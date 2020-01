Globos de Oro 2020: quiénes ganarán y quiénes deberían ganar en las categorías de cine

El 5 de enero tendrá lugar la 77 entrega de los Globos de Oro, que serán entregados en el hotel The Beverly Hilton de California en una gala estará presentada por Ricky Gervais, que ya levantó ampollas en la gala de 2014. El humorista conocido por su mala baba regresa para echar aceite hirviendo a una gala que se estaba empezando quedar fría.

Las categorías cinematográficas de este año tienen algunas oportunidades de sorpresa en los Globos. Las subcategorías separadas para el mejor drama y la mejor comedia o musical, aumentan posibilidades para que las victorias de esa noche acumulen ventaja para convencer a algunos de los votantes de los Óscar que están ya cerca. Estas son nuestras predicciones para los premios de cine, para los de televisión podéis seguir las publicaciones bajo la etiqueta Globos de Oro 2020.

Mejor película: drama

Quien ganará: 'El Irlandés'

Quién debería ganar: '1917'

Siendo un drama un tema apropiado podría ser el divorcio y el guión, actuación y dirección de 'Historia de un matrimonio' podría calar, pero '1917' además añade la proeza técnica y el puro cine, eliminando el factor película de sobremesa de la ecuación, 'Joker' ha ido perdiendo fuelle por las guerras a su alrededor, los Papas una rareza y la película de Sam Mendes**** demasiado reciente, por lo que 'El irlandés', acumula enteros, sirviendo para premiar tanto a Scorsese como a Netflix, por el considerable esfuerzo en producir buen cine en 2019.

Mejor película: Musical o comedia

Quién ganará: 'Érase una vez en Hollywood'

Quién debería ganar: 'Érase una vez en Hollywood'

Dividir categorías da mucha ventaja a Tarantino. Mientras su película es casi una obra maestra, la comedia de Hitler de Taika Waititi es excéntrica y un poco ñoña, 'Cuchillos por la espalda' funciona bien como divertimento de sábado tarde, pero se olvida más fácilmente de lo que Rian Johnson cree y Dolemite pertenece a esas comedias puras que suelen escurrirse en las manos de los premios. 'Rocketman' lo tiene crudo tras el golpe de Queen en 2019.

Mejor dirección

Martin Scorsese, El irlandés

Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood

Bong Joon-ho, Parásitos

Sam Mendes, 1917

Todd Phillips, Joker

Quién ganará: Bong Joon-ho, 'Parásitos'

Quién debería ganar: Quentin Tarantino, 'Érase una vez en Hollywood'

Es probable que Bong Joon Ho se vaya a casa con un Globo a la mejor película en lengua extranjera y al mejor director, como lo hizo Alfonso Cuarón el año pasado con 'Roma'. Puede depender de lo que salga en mejor película, pero 'Parásitos' sufre un poco del efecto moda y en su realización no hay nada que no se haya visto en el cine coreano reciente. Que Tarantino no tenga un premio mayor como director en Estados Unidos es ridículo, pero es que su último film está a años luz del de Ho.

Mejor actriz en drama

Renée Zellweger, Judy

Charlize Theron, El escándalo

Saoirse Ronan, Mujercitas

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio

Quién ganará: Renée Zellweger, 'Judy'

Quién debería ganar: Renée Zellweger, 'Judy'

Aunque Johansson tiene aquí una oportunidad esta categoría, la inmersión radical de Zellweger es más que digna del premio, pero además supone uno de esos regresos a escena que suelen gustar en Hollywood, por lo que todo apunta hacia ella.

Mejor actor en drama

Christian Bale, Le Mans 66

Joaquin Phoenix, Joker

Antonio Banderas, Dolor y gloria

Jonathan Pryce, Los dos papas

Adam Driver, Historia de un matrimonio

Quién ganará: Joaquin Phoenix, Joker

Quién debería ganar: Antonio Banderas, Dolor y gloria

Banderas y Driver están brillantes en sus papeles, pero aunque Driver esté haciendo ruido por sus muchos papeles, aún no le han dado una película para que brille él solo. Además, Banderas lo merece por toda su carrera pero hay muchas probabilidades de que gane Phoenix. No premiar a algo a 'Joker' sería raro y todo el peso del film es suyo. Por descontado, perdió tantos kilos y es el clásico caso de actor que se deja la salud que gusta mucho premiar en Norteamérica.

Mejor actriz en comedia o musical

Awkwafina, The Farewell

Beanie Feldstein, Súper Empollonas

Ana de Armas, Puñales por la espalda

Emma Thompson, Late Night

Cate Blanchett, Where’d You Go, Bernadette?

Quién ganará: Awkwafina, The Farewell

Quién debería ganar: Ana de Armas, Puñales por la espalda

De Armas es lo mejor de la película de Johnson y, además ha sorprendido demostrando que no es la cara bonita sin talento en donde muchos la querían etiquetar, pero Awkwafina es la favorita aquí: una actriz de comedia ligera, hasta hace poco, rapera que cuadra bien en su categoría, además de tener una popularidad emergente.

Mejor actor en comedia o musical

Leonardo DiCaprio, Érase una vez en Hollywood

Eddie Murphy, Yo soy Dolemite

Daniel Craig, Puñales por la espalda

Taron Egerton, Rocketman

Roman Griffin Davis, Jojo Rabbit

Quién ganará: Eddie Murphy, Yo soy Dolemite

Quién debería ganar: Leonardo DiCaprio, Érase una vez en Hollywood

DiCaprio ha convencido hasta a los que no acaban de verle dentro de la comedia. Perfecto como el actor vaquero tontorrón de Tarantino, tendrá que luchar contra la narrativa de regreso de Eddie Murphy que parece fuerte, y que sería el único premio a 'Yo Soy Dolemite'.

Mejor actriz secundaria

Jennifer Lopez, Estafadoras de Wall Street

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Margot Robbie, El escándalo

Kathy Bates, Richard Jewell

Annette Bening, The Report

Quién ganará: Jennifer Lopez, Estafadoras de Wall Street

Quién debería ganar: Jennifer Lopez, Estafadoras de Wall Street

Una de las mejores interpretaciones en la carrera de López. Tiene trabajo físico, está deslumbrante y, debajo de toda la brillantina deja ver a un ser humano con capas. Además, la película fue un pequeño fenómeno que puede recibir su premio.

Mejor actor secundario

Brad Pitt, Érase una vez en Hollywood Al Pacino, El irlandés Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood Joe Pesci, El irlandés Anthony Hopkins, Los dos papas

Quién ganará: Brad Pitt, Érase una vez en Hollywood

Quién debería ganar: Brad Pitt o Joe Pesci por El irlandés

Pitt hace uno de sus mejores papeles en tres décadas y hasta ahora no tiene Óscar en funciones además compone a un personaje magnético, Pesci y Pacino están estelares en 'El irlandés', pero Pesci se sale de su típico histérico y acaba eclipsando a los demás.

Mejor guion

Érase una vez en Hollywood

Historia de un matrimonio

Los dos papas

Parásitos

El irlandés

Quién ganará: Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood

Quién debería ganar: Quentin Tarantino por Érase una vez en Hollywood

Si los últimos tres años son un indicio de algo, el ganador del guión también se llevó a casa el premio a la mejor película , entonces el premio debería ser para Tarantino, además de no ganar dirección o película, este es su premio de consolación habitual.

Mejor banda sonora

Thomas Newman, 1917

Hildur Guonadottir, Joker

Randy Newman, Historia de un matrimonio

Alexandre Desplat, Mujercitas

Daniel Pemberton, Motherless Brooklyn

Quién ganará: Hildur Guonadottir, Joker

Quién debería ganar: Thomas Newman, 1917

La banda sonora de Thomas Newman para la epopeya de la Primera Guerra Mundial de Sam Mendes es una combinación perfecta para la fotografía de Roger Deakins para capturar el horror físico y emocional de la guerra, pero 'Joker' huele a un vacío de premios importantes que puede completar estas categorías menores.

Película de habla no inglesa

Quién ganará: Parásitos

Quién debería ganar: Retrato de una mujer en llamas

La mezcla de thriller y comedia de Bong Joon Ho parece la predilecta para ganar y es ya la película es la favorita de casi todos en Hollywood, incluida la HFPA, pero hay opciones menos obvias y con mejor cine como 'Dolor y Gloria' y, sobre todo 'Retrato de una mujer en llamas'.

Mejor película de animación

Quién ganará: Toy Story 4

Quién debería ganar: Mr. Link. El origen perdido

El dulce Mister Link es el único que protagoniza algo que no es una secuela o un remake, pero eso no suele importar, además, 'Toy Story 4'seguiría una tradición en la franquicia, que ya lleva dos, y no sería raro cuando Tom Hanks recibe el Premio Cecil B. DeMille, y se cumplen 25 años desde que la original hizo historia como la primera película animada enteramente por ordenador.