Esta ácida comedia es una de las series más infravaloradas de HBO Max, pero es una joya que marcó la unión entre la cadena y una de sus mejores estrellas

Nunca se lanzan suficientes flores a Danny McBride, una de las mejores mentes cómicas de este siglo que ha brillado tanto colaborando con otras superestrellas como creando su propia comedia de autor. La tuvo que hacer en televisión, identificando antes que la mayoría que el cine de risas iba a disminuir su fuerza en el cine popular, y entregando joyas como ‘Vice Principals’.

Niños grandes llevando el instituto

La serie que solidificó su relación con HBO tras entregar otra obra de culto como ‘De culo y cuesta abajo’, consiguiendo aquí una versión aún más punzante y sensacional de su comedia sobre gente de ego excesivo y masculinidad tóxica. Aquí comparte protagonismo con el siempre extraordinario Walton Goggins en una serie de dos temporadas que se puede ver en HBO Max.

Un instituto de los suburbios del Sur de Estados Unidos se prepara para un nuevo cambio. Su veterano director finalmente se retira, y sus dos vicedirectores están deseando saber quién heredera su puesto. Pero cuando una nueva persona es contratada para el puesto empieza una espiral de conspiración y embarullamiento del ambiente laboral que pondrá en riesgo la educación de los alumnos.

McBride se pone frente a las cámaras, pero también lleva la dirección creativa junto a sus dos socios más fiables, los cineastas Jody Hill y David Gordon Green, ambos expertos en cine cómico con también interesantes dejes de cine indie. Es lo que termina haciéndoles buenos colaboradores con una HBO que tira de voces singulares para su departamento de comedia.

El trío de McBride-Hill-Green tiene todavía un punto más populista que la mayoría de los autores cómicos de la cadena, al apostar principalmente por el gamberrismo y el griterío zafio en su humor. Lo hacen, eso sí, de una manera más extrema para hacer observaciones punzantes sobre gente que ambiciona poder independientemente de capacidades profesionales o humanas.

‘Los Gemstone’ profundizarían un poco más en las dinámicas de poder entre gente muy cuestionable, pero ‘Vice Principals’ sabe llevar todo a su terreno más oscuro y salvaje, siendo la máxima expresión del tipo de comedia que promueven. Es también un gran ejemplo de cómo emplear la incorrección de manera que señale cosas interesantes, como la desprotección del sistema educativo en un territorio como Estados Unidos.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de comedia en streaming