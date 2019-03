'High Maintenance' tendrá temporada 4: los porros de HBO seguirán circulando un año más

Es curioso como con HBO tenemos dos tipos de series: las que captan la atención de todo el mundo, titulares y críticas y otras que, aun siendo buenas (o, al menos reciben buenas críticas), son muy discretas, de nicho y apenas hacen ruido. Una de ellas es 'High Maintenance' que acaba de terminar su tercera temporada.

HBO acaba de anunciar la renovación de 'High Maintenance' por una cuarta temporada que veremos en 2020. La serie sigue a The Guy, un camello de marihuana interpretado por Ben Sinclair en lo que entrega pedidos a distintos clientes, que son los que protagonizan la serie.

A través de la excusa de la marihuana la serie, que comenzó como webserie en Vimeo, realiza un retrato del Nueva York más cotidiano con decenas de historias con un punto en común. Una serie que parece funcionarles de lo lindo a los de HBO.

Aquí la verdad es que admito que nunca me he interesado por la serie, pero no descarto ponérmela en algún momento en el que no tenga demasiadas cosas que ver. ¿Vosotros la recomendáis?