Hoy en HBO Max, el comienzo de una fantástica franquicia del cine de terror que suma ya más de 1.000 millones

El género del terror acumula bastantes éxitos porque sus costes suelen ser relativamente bajos en el cine comercial, más que por recaudaciones astronómicas. Y, aun así, hay algunas franquicias que por pura acumulación de éxitos acaban justificando el estirarse eternamente, incluso aunque queden lejos los momentos clásicos de una original como ‘Scream. Vigila quien llama’.

Una llamada inesperada

La película que dio inicio a una saga que ya ha conseguido acumular en total más de 1.000 millones de dólares en taquilla, siendo una de las más lucrativas del género y para Hollywood. Wes Craven diseña con el guionista Kevin Williamson unas cuchilladas violentas y con sentido del humor que se pueden ver en streaming a través de HBO Max.

En el apacible vecindario de Woodsboro, un pueblo localizado por California, una joven del instituto es brutalmente asesinada por un misterioso encapuchado con máscara. La situación se volverá poco segura para Sidney Prescott y sus amigos, que intentarán vivir su vida de adolescentes mientras reciben misteriosas llamadas preguntándoles por cine de terror.

Con un reparto fabulosamente escogido que incluye a Neve Campbell, David Arquette, Matthew Lillard y Courteney Cox, la película va tomando el pulso a una nueva generación de espectadores que está viendo en el revitalizado género de terror películas que los ponen de protagonistas. Los adolescentes suelen dar mucho juego como víctimas, sobre todo en slashers, y ‘Scream’ supo conducir eso hacia una nueva ola de horror mainstream.

Su gran factor estaba en la artesanía de un master horror como Craven, pero también en saber hilar un sentido del humor que hace gracia con algunos de los lugares comunes que tienen franquicias y algunos clásicos. Un cierto halo de sátira cinematográfica que se volverá tan insignia de la franquicia como sus prólogos de apertura o resolver el misterio de la identidad del asesino.

Todo está a pleno funcionamiento, honrando al increíble poder que tienen las películas de terror y siendo sensacional como una. Gracias a ella se vio interpelada toda una legión de aficionados fervientes del género, y se introdujeron nuevas generaciones al mismo, lo que la vuelve todo un punto de inflexión claro.

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