'Juego de Tronos' continúa con su paseo triunfal por HBO y su nueva serie es renovada incluso antes de estrenarse

En pleno momento de dudas por la venta de Warner Bros Discovery al mejor postor, HBO ha querido sacar pecho y renovar un buen puñado de sus series, demostrando no solo que no tienen miedo, sino que son un valor en alza. Y, por supuesto, entre estas series renovadas está, además de 'La casa del dragón', la nueva precuela de 'Juego de Tronos' que se estrenará en enero, 'El caballero de los Siete Reinos', que ya se ha confirmado que no se quedará en simple miniserie.

Ego de tronos

Tal y como ha confirmado Deadline, Casey Bloys, el director de HBO, ha anunciado la renovación de 'El caballero de los Siete Reinos' por una segunda tanda de episodios planteada para 2027, llenando los huecos entre las temporadas de 'La casa del dragón'. Eso sí, no esperéis la mega-épica de las series previas en esta, porque ya se ha dicho que sus episodios serán mucho más livianos y durarán apenas media hora de puro entretenimiento.

'El caballero de los Siete Reinos' transcurrirá 72 años antes que 'La casa del dragón' y seguirá a un caballero joven e inexperto, Ser Duncan el Alto, y su escudero, Egg (Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, respectivamente). Aunque el material original son tres novelas cortas escritas por George RR Martin, en HBO ya han afirmado que quieren estirar la trama hasta, por lo menos, tres temporadas.

Por supuesto, la cosa no va a quedar aquí, y hay un buen puñado de series que se están desarrollando al mismo tiempo, tanto precuelas como secuelas. Mientras el dragón de los huevos de oro siga poniendo, ¿por qué parar?

En Espinof | 'La casa del dragón' (2x08) - la decepcionante temporada 2 llega a su final con un efectivo episodio que vuelve a prometer una guerra inminente

En Espinof | Las mejores series de 2025