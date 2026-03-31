Se despeja una de las incógnitas sobre la temporada 4 de 'From'. HBO Max acaba de confirmar cuándo veremos los nuevos episodios de la serie de terror

Vaya mes de abril nos espera para los seriéfilos. Sobre todo para los fans de las buenas series de misterio, ciencia ficción y terror. Y uno de los grandes misterios o incógnitas de 'From' ha girado en torno a la fecha de estreno de la temporada 4 en HBO Max. Cuestión que se acaba de aclarar.

La plataforma ha confirmado que en España veremos el inicio de la nueva temporada de la serie a partir del lunes 20 de abril. Esto es prácticamente en simultáneo, ya que Estados Unidos se verá desde el domingo 19 en MGM+. Así lo ha desvelado también la versión localizada del tráiler final que pudimos ver ya circulando hace unos días.

Acto 2

Según los planes del creador de la serie John Griffin, esta temporada 4 inicia un segundo acto en 'From'. Los personajes ya están asumiendo el ciclo de la pesadilla que les está tocando vivir y las revelaciones vividas durante el final de la temporada 3 tendrán mucho peso en estos nuevos episodios.

Según la sinopsis oficial:

En la cuarta temporada, cuanto más se acercan los habitantes de la ciudad a las respuestas que buscan, más aterradora se vuelve su búsqueda. ¿Quién es el Hombre de Amarillo y qué quiere? ¿Será la revelación de Jade y Tabitha la clave para volver finalmente a casa? ¿Cuánto tiempo más podrá Boyd mantener unida la ciudad, incluso cuando su cuerpo y su mente se están desmoronando? ¿Y qué papel desempeñará el recién llegado a la ciudad en los acontecimientos que están por venir? La cuarta temporada abrirá puertas que algunos en la ciudad acabarán deseando que hubieran permanecido cerradas.

Harold Perrineau vuelve a ponerse al frente de la serie como protagonista y figura de referencia en un nutrido reparto compuesto por Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy y Samantha Brown, entre otros.

Junto a Griffin, Jeff Pinkner ejerce las labores de showrunner de 'From', que cuenta también con otro veterano de 'Perdidos', Jack Bender, de director.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores películas de terror de todos los tiempos