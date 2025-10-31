La tienes en HBO, es perfecta para Halloween y una de las mejores y más sorprendentes películas de terror del año

Buscar la película perfecta para ver en Halloween en compañía es toda una ciencia. Lo ideal es algo que de miedo, por supuesto, pero al mismo tiempo que no sea demasiado oscura o desagradable como para bajar los ánimos festivos. Si además es una buena película, entretenida y que puede dar para debatito posterior mejor que mejor.

Un estreno de este año que cubre todos esos requisitos es 'Weapons'. Lanzada recientemente al catálogo de HBO Max, es el inquietante relato en un pequeño pueblo americano de toda una clase de colegio desaparecida a excepción de un alumno. Las únicas pruebas que dejan detrás es lo que más perturba, con imágenes grabadas por cámaras de seguridad de todos los niños saliendo a la misma hora de la madrugada de sus casas corriendo de forma extraña hacia la oscuridad.

Se trata de la segunda película de Zach Cregger, un nuevo talento en esto del terror que ya nos dejó pegados al asiento con su 'Barbarian'. Su segundo largometraje era tan esperado que mantuvo una disputa millonaria por adquirir su guion antes incluso de estar rodada. Puestos a hacer maratón, ambas hacen una doble sesión perfecta, y coinciden en ese tono que transita el terror y el suspense de forma muy refrescante.

'Weapons' es una de esas películas que funcionan mejor cuanto menos se conoce al entrar en ella. Su historia es tanto la de la profesora (interpretada fantásticamente por una astuta pero vulnerable Julia Garner) como la desgracia del propio pueblo, con un elenco lleno de personajes carismáticos. El cineasta vuelve a sorprendernos con recursos poco habituales en el terror, capaz de inquietarnos profundamente en un momento y partirnos de risa al siguiente, y todo sin perder el foco de lo que está contando.

El compañero Víctor López la consideró "una gloriosa montaña rusa que demuestra que la creatividad en el cine sigue muy viva", y la película ha entrado entre las mejores del año por el equipo de Espinof. Desde Warner no podrían estar más contentos con ella, recaudando 264 millones internacionalmente y asegurándole un spin-off basado en uno de sus personajes. Fuera de eso, a Cregger volveremos a verlo antes en su esperadísima adaptación de 'Resident Evil', que aborda con el incentivo de ser un gran fan de la saga de videojuegos.

