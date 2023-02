Es una de las mejores películas recientes de Brendan Fraser: un estupendo thriller de atracos de la vieja escuela que se puede ver en HBO Max

Las plataformas de streaming se encuentran en una encrucijada después de una apuesta desaforada y hasta inconsciente por el contenido producido para generar catálogo, especialmente en lo que respecta a cine. La deceleración en suscripciones está replanteando la rentabilidad para estas empresas, y los cheques en blanco van a empezar a recortarse en el futuro.

Al menos algunos directores fueron listos y aprovecharon la situación para sacar adelante varios de los proyectos que tenían estancados y que parecían ya no tener hueco en salas de cine. El más espabilado, para variar, fue Steven Soderbergh, que además de hacer una buena cantidad de películas (su capacidad para hacer películas enteras en lo que uno tarda en merendar es impresionante) ha terminado haciendo muchas buenas películas. Entre ellas, 'Sin movimientos bruscos'.

Que nadie se mueva, esto es un atraco

Una película original que se estrenó directamente en HBO Max en su afán por el contenido propio, una estrategia que llevó a una prolífica colaboración con el director. Este hizo otro de sus lujosos y añejos espectáculos desde el thriller de atracos, llevando la acción al Detroit de los años cincuenta con un misterio enrevesado elegantemente contado y detalles propios del noir.

Aquí nos encontramos a unos delincuentes de a pie que son contratados para lo que parece un golpe sencillo y directo, con poca resistencia y con el único objetivo de un simple documento. Sin embargo, el plan se tuerce bastante rápido. Pero algo no cuadra, así que en su escapada por intentar sobrevivir intentarán encontrar también a los que les contrataron y descubrir sus motivos ocultos.

Soderbergh muestra un increíble músculo para dar forma a una estupenda película comercial de las que hace no tanto eran habituales entre los estrenos en salas, como sus propias películas. El primer gran acierto está en su numeroso pero maravilloso reparto, con Don Cheadle y Benicio del Toro al frente y apariciones destacadas (yo al menos no puedo resistirme a sus aportaciones) de Ray Liotta, Kieran Culkin y un Brendan Fraser que continuaba su particular resurgimiento que ha culminado con 'La ballena (The Whale)'.

'Sin movimientos bruscos': noir añejo y accesible

Luego está cómo sabe llevar a la pantalla el inteligente y ambicioso guión de Ed Solomon. Un misterio complejo que podría ser totalmente incomprensible, pero que Soderbergh rueda y monta de manera que resulte ágil y entretenido sin que pierda sofisticación o se vuelva simplón. Una experiencia tremendamente satisfactoria que parece conseguir sin casi esfuerzo.

Un día se terminará de apreciar ese talento que tiene Soderbergh para estar produciendo de manera continua sin dejar de mostrarse sólido en lo que hace. La perfecta combinación de inquietud y de conocer las claves para un entretenimiento adulto de calidad.

'Sin movimientos bruscos' es una joya que no tuvo más relumbrón porque así es el destino de las películas directas a plataformas que no cuentan con prestigio. El tiempo quizá la deje como un peculiar ejemplo de un tiempo que probablemente no se repita, pero solo podemos esperar que no quede completamente desvanecida porque necesitamos más de este tipo.

En Espinof | Las mejores películas de suspense e intriga de todos los tiempos