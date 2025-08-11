Hoy en TV, uno de los clásicos más queridos de la historia del western que replicó sin piedad una de las mejores películas de acción

Incluso siendo uno de los países más poderosos en materia como producción cinematográfica, sino el que más, el cine americano termina teniendo muchas deudas con las nuevas olas y maestros internacionales que redefinen el lenguaje artístico. O simplemente dejan obras maestras de las que se puede hacer una réplica casi completa, tal y como fue el caso de ‘Los siete magníficos’.

Siete, el número mágico

Una de las películas más queridas de la historia del western, con un sentido de la aventura clásica impregnando la formidable historia justiciera que hizo Akira Kurosawa con ‘Los siete samurais’. Esta versión del Oeste de John Sturges cuenta con Yul Brynner, Steve McQueen y Charles Bronson en su reparto y se puede ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22 horas (también en streaming a través de Amazon Prime Video y de Filmin).

Un pueblo agricultor de la zona de México intenta vivir sin mayores complicaciones, o más de las que ya incluye la salvaje vida en el Oeste. Pero una banda de forajidos les amenaza con destrozar sus cosechas a menos que accedan a pagar una considerable suma. Incapaces de pagar, recurren a los servicios de siete pistoleros implacables que combatirán como si de setecientos soltados se tratasen.asen.

El remake de ‘Los siete samurais’ es evidente en todas las facetas posibles, incluso aunque hagan el esfuerzo de moverlo a códigos de cine americano de entretenimiento clásico. Les costó reconocerlo, algo que claramente no entusiasmó a un Kurosawa que al final tuvo un comportamiento recíproco no dando mucha consideración a esta versión.

Es difícil decir que ‘Los siete magníficos’ es una de las mejores películas de la historia, como sí se podría hacer con la original japonesa, pero no por ello deja de tener virtudes que la hacen un visionado fabuloso. Empezando por un reparto de estrellas increíbles que encajan de maravilla en la estética western, así como en un conflicto marcado por la injusticia y la lucha territorial.

Fue una película a la que le costó conseguir su condición de clásico, teniendo una recepción tibia en crítica y taquilla en Estados Unidos. Tuvo mucha más aceptación internacionalmente, con territorios como Europa cautivados por estos actores y esta historia ejecutados en su faceta más arrolladora. Gracias a ese impulso, fue canonizándose y se estableció como un entretenimiento de primera que nunca falla cuando se rescata.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Los mejores westerns del siglo XXI