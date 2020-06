Las 13 mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (26-28 junio): 'Piratas del Caribe', 'The Game' y más

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y en Espinof no podía faltar nuestro repaso al mejor cine que puede ver en la televisión nacional en abierto durante estos días. Hoy he seleccionado las que considero que son las 13 mejores películas que podéis ver desde la comodidad de vuestro sofá.

Os recuerdo que se trata de una selección personal, por lo que depende tanto de mi criterio como de aquellas que ya haya visto. Por ejemplo, tengo pendiente aún 'Carmen y Lola', que se emite el domingo a las 22:30 en La 2. Así que si echáis alguna en falta, no dudéis en recomendársela al resto a través de los comentarios.

VIERNES 26 DE JUNIO

'Kung Fu Panda'

La primera y mejor entrega de esta trilogía de Dreamworks, tanto por su frescura como por lo entretenida que resulta esa improbable transformación en héroe de su protagonista. Ideal para pasar el rato acompañado de los más pequeños de la casa y que disfrutéis todos.

21:22 en Boing

'Plan de escape'

Se quedó muy lejos de ser esa película de acción soñada que reunía al fin a Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pero este thriller carcelario es un pasatiempo más que digno que se ve muy beneficiado por su presencia. Años después tuvo varias secuelas ya lideradas por Stallone en solitario cuya existencia casi sería mejor olvidar.

22:00 en Neox

SÁBADO 27 DE JUNIO

'La cena de los idiotas'

Esta comedia francesa fue todo un bombazo en su momento y yo la recuerdo especialmente divertida -no así su remake norteamericano-, pero he de confesar que hace mucho que no la veo. Sí, recuerdo que era una película con una trama sencilla pero bien llevada con un personaje que se ganaba rápidamente el cariño del público.

15:40 en Real Madrid TV

'Predestination'

Una película muy recomendable para todos los aficionados de las historias de viajes en el tiempo y también para aquellos que busquen algo con capacidad de sorprenderlos...

16:45 en Paramount

'Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra'

Una aventura que inició una saga multimillonaria, presentándonos además a Jack Sparrow, uno de los personajes más populares de Hollywood de los últimos años. Una película además que bebe del mítico videojuego 'Monkey Island' para hacérselo pasar en grande al espectador.

22:00 en Cuatro

'Notting Hill'

Una de las comedias románticas más míticas de finales de los años 90 en las que se mezcló con aciertos a dos actores esenciales de dicho subgénero por aquel entonces como Julia Roberts y Hugh Grant. Eso sí, el mejor de la función fue Rhys Ifans como el amigo robaescenas de él.

22:05 en La 1

'Apocalypto'

Es una lástima que Mel Gibson dirija tan poco, porque aquí demostró un control estupendo de la puesta en escena para ofrecernos una historia de lucha por la supervivencia intensa e impresionante que te mantenía atado a tu butaca.

22:10 en Paramount

DOMINGO 28 DE JUNIO

'La vida es bella'

Una ingeniosa fábula dividida en dos mitades muy diferenciadas que en ambos casos se ve impulsada por el entusiasmo mostrado por el personaje interpretado por Roberto Benigni, capaz de lo indecible tanto para conquistar a su amada como para mantener la inocencia de su hijo.

15:20 en Paramount

'The Game'

En su momento se vio un poco como un paso atrás respecto a 'Seven', pero eso no quita que sea un thriller con mucho gancho en el que David Fincher propone un juego de lo más retorcido y disfrutable.

19:50 en Paramount

'El señor de los anillos: El retorno del rey'

El colofón para una de las trilogías más impresionantes de la historia del séptimo arte. A su favor el saber ser el punto culminante ideal para todo lo que habíamos visto, en su contra que se alarga demasiado dando finales a sus protagonistas...

21:30 en La Sexta

'Fast & Furious 8'

Algo más descompensada que las anteriores entregas porque da la sensación de que el ego de Vin Diesel se impone en algunos momentos, pero sigue siendo un pasatiempo aparatoso pero efectivo para aquellos que no tengan alergia a este tipo de propuestas.

22:00 en La 1

'Río Bravo'

Un western imprescindible para cualquier amante del séptimo arte, pues además adelante varios elementos característicos de los thrillers claustrofóbicos que tanto abundarían décadas después -varias cintas de John Carpenter le deben bastante-. Una gozada que el propio Howard Hawks reharía años después en 'El Dorado'.

22:10 en Trece

'Acorralado'

La presentación en sociedad de uno de los personajes más míticos de Sylvester Stallone. Yo no soy un gran enamorado de ella, pero es una película con nervio y sin miedo a lo violento, mucho más de lo que se puede decir de la mayor parte de cintas de acción recientes.

0:10 en La 1

