'Mamma Mia: Una y otra vez': la imposible diferencia de edad con Meryl Streep y otras curiosidades sobre el papel estelar de Cher en la secuela

Justo cuando se cumplía el décimo aniversario del estreno de 'Mamma Mia!', nos llegó en 2018 su secuela: 'Mamma Mia: Una y otra vez'. Uno de los reclamos principales de esta tardía segunda parte, además del retorno del reparto original, fue la intervención de Cher.

No era la primera vez que la cantante aparecía en la gran pantalla, habiendo participado e incluso protagonizado algunas cintas como la recordada 'Hechizo de luna' o el musical 'Burlesque', junto a Christina Aguilera.

"Ni siquiera miré el guión"

Según una entrevista retransmitida en Cher News, declaró que no pasó ningún casting para el papel ni tampoco se leyó el guión cuando acetptó el papel: "La razón por la que hice 'Mamma Mia 2' es porque mi agente (...) jefe de los estudios Universal me llamó y me dijo: Cher, estás haciendo 'Mamma Mia', y colgó", "No lo aceptaría de nadie en el mundo excepto de él. Por eso contesté: Vale, lo haré".

Madre con 3 años

El papel en cuestión de Cher en 'Mamma Mia: Una y otra vez' no es otro que el de Ruby Sheridan, abuela de la protagonista interpretada por Amanda Seyfried y madre del personaje de Meryl Streep. Curiosa decisión ya que, a pesar de que Cher es mayor que Streep, la primera nació en 1946 mientras que la segunda es de 1949: solo se llevan tres años.

Un cameo millonario

Su aparición en 'Mamma Mia: Una y otra vez' es ciertamente breve, limitada a un par de minutos, pero desde luego estuvo bien pagada: según Metro, Cher cobró 1 millón de dólares por su breve intervención. Lo cual tampoco es tan sorprendente teniendo en cuenta que Meryl Streep, cuyo personaje también tiene apariciones muy reducidas en el filme, cobró 3 millones de dólares por las mismas.

Versioneando ABBA

De hecho, Cher se quedó algo insatisfecha con su contribución musical a la película. Según comentó en The New York Times: "No recuerdo haber hecho nada memorable aparte de cantar Fernando (...) Cuando estaba haciendo la maleta para volver a mi casa le dije a Jen (su asistente): ¿Sabes lo que sería divertido?" y ahí surgió la idea de hacer un álbum versioneando las canciones del grupo sueco.

'Dancing Queen' se convirtió en el vigésimo sexto álbum de estudio de la cantante, el último hasta la fecha. Se lanzó en 2018 e incluye versiones de canciones tan icónicas de ABBA como Waterloo, Gimme! Gimme! Gimme! o SOS.

Tras el éxito de 'Mamma Mia!' y 'Mamma Mia: Una y otra vez', no es descabellado pensar en una tercera entrega pero, de momento, no hay ninguna propuesta sobre la mesa de convertir este musical en una trilogía.