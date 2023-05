Las mejores películas para morirse de risa: 12 clásicos de la comedia de Hollywood que están en streaming y me han alegrado el día

El otro día nos tocó llorar, así que ahora vamos a reírnos. Como sabéis, aquí en Espinof tenemos listas de comedias imprescindibles de todos los tiempos, las mejores comedias románticas, las mejores series de humor... pero yo voy por libre. A continuación os pongo una de esas listas compuestas por aquellas películas con las que más me he reído a lo largo de mi vida. Dicen que la comedia es el género más difícil, mucho más que hacer llorar. Habría que debatirlo.

Para morirse de risa

'Una Noche en la Ópera' ('A Night at the Opera', 1935). Probablemente el film que más veces veo a lo largo del año, absolutamente delirante de principio a fin, incluidas las partes contratantes.

La puedes ver en Movistar+. También en alquiler a través de Apple Tv+ y Amazon Prime Video.

'Arsénico por Compasión' ('Arsenic and Old Lace', 1944). La mejor comedia de Capra, y por lo tanto, una de las mejores de toda la historia. Desternillante cuando a Raymond Massey lo "confunden" con Boris Karloff, y no por casualidad.

Disponible para alquilar en Apple Tv+, en Amazon Prime Video o en RakutenTV.

'Un Pez Llamado Wanda' ('A Fish Called Wanda', 1988). La última gran comedia que se ha hecho. Cualquier escena protagonizada por Kevin Kline es digna de recuerdo, sobre todo aquella en la que confunde a John Cleese con un ladrón. Para mearse de la risa.

La podéis ver en Filmin. También disponible para alquilar en Apple Tv+ y Amazon Prime Video

'La Fiera de mi Niña' ('Bringing Up Baby',1938 ). Todo lo que Katharine Hepburn monta para conseguir a Cary Grant es absolutamente inolvidable.

La tenéis en FlixOlé.

'El Guateque' ('The Party', 1968). Nunca una fiesta fue tan divertida. Con un Peter Sellers glorioso, está llena de momentos únicos, surrealistas y desternillantes. A destacar el personaje del camarero que se va emborrachando poco a poco.

La podéis ver en Filmin. También disponible para alquilar en Amazon Prime Video o en RakutenTV.

'La cena de los acusados' ('The Thin Man', 1934). Un absoluto clásico que engancha desde el primer minuto con sus brillantes diálogos y la brutal química entre William Powell y Myrna Loy. Una joya de humor negro y suspense que me sigue cautivando siempre que la veo.

Podéis verla en Filmin o en Amazon Prime Video.

'¿Qué me Pasa Doctor?' ('What's Up, Doc?', 1972). Homenaje del gran cinéfilo Peter Bogdanovich a Hawks, y concretamente a 'La Fiera de mi Niña'. La media hora final, con la persecución y todos ante el juez, es para empezar a reír y no parar nunca.

La podéis ver en Movistar+. También en alquiler a través de Apple Tv+ y Amazon Prime Video

'Con Faldas y a lo Loco' ('Some Like It Hot', 1959). De ese gran genio apellidado Wilder, la veo una y otra vez y siempre me desternillo.

La podéis ver en Filmin. También la podéis alquilar en Amazon Prime Video o en RakutenTV.

'El apartamento' ('The Apartment', 1960). Ganadora de 5 Oscars (fue la última ganadora a mejor película en blanco y negro antes de 'La lista de Schindler' y 'The Artist'), otra obra maestra de Billy Wilder. La he visto millones de veces (ya sabéis que es perfecta para la Nochevieja), siempre me hace reír y llorar a partes iguales.

Está en Filmin. También para alquilar en Amazon Prime Video o en RakutenTV.

'Los Viajes de Sullivan' ('Sullivan's Travels', 1941). Sólo esta película ya valdría para hecer el post. La historia de un director de películas que descubre el poder de la risa en el público, es sencillamente emocionante. De Preston Sturges destacaría 'El Milagro de Morgan Creek'.

La tenéis en Filmin.

'Una Chica Afortunada' ('Easy Living', 1937). de Mitchell Leisen. La última vez que la vi, de madrugada, casi despierto a todos mis vecinos del ataque de risa que me dió. A destacar todos los momentos con Edward Arnold.

Crítica en Espinof. Lamentablemente, la película no está disponible en plataformas de streaming de España.

'Lío en los Grandes Almacenes' ('Who's Minding the Store?', 1963). Son muchas las películas con Jerry Lewis en las que me río. Pero ésta en particular ya me hace gracia de sólo recordarla. Hilarante de princio a fin.

La podéis encontrar en Filmin.

Y como sólo me he centrado en la comedia clásica americana (por algo será), os invito a complementar la lista con otros títulos de otras nacionalidades, o de la misma si queréis, que faltar, faltan un montón, como siempre.

En Espinof | Las mejores series de 2023... por ahora