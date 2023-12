3 películas para seguir con la vida criminal si el tráiler de 'GTA VI' te ha dejado con ganas de más

Todos sabíamos que el tráiler de 'GTA VI' iba a romper Internet en mil pedazos. Hace diez años de la quinta parte, que, a su vez, es el segundo videojuego más vendido de la historia. Si tú también fuiste de los que chillaste al ver de nuevo Vice City y necesitas un chute de adrenalina, mafia, carreras de coches ilegales, violencia y atracos pero en formato cinematográfico, te recomendamos tres películas (bueno, hay trampa, pero comprensible) con las que vas a sentir el impulso de coger las maletas e irte de vacaciones a San Andreas.

Fast & Furious: aún más rápido

Dirección: Justin Lin. Reparto: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Ortiz...

En realidad esta sería una recomendación de la saga completa, que se siente siempre como si estuvieras cumpliendo misiones del juego de Rockstar. Pero claro: desde las carreras ilegales de la primera parte hasta todo lo que ocurre en esta cuarta que cambió para siempre el rumbo de la franquicia va muchísimo. En esta secuela tenemos robos de gasolina, coches a toda velocidad, explosiones, narcotraficantes, asesinatos, investigaciones y hasta tiroteos encarnecidos. Solo le falta añadir estrellas encima de cada persecución.

Y, por supuesto, con cada nueva película, la cosa se va volviendo más loca hasta el punto de ser más similar a 'Just Cause', donde el caos reina, los coches pueden ir al espacio y las misiones se vuelven cada vez más locas e imposibles. Diez películas (y un spin-off) que suponen un perfecto aperitivo mientras esperas a que en 2025 tu consola vaya a recalentarse.

Disponible en Netflix, HBO Max y Movistar Plus+

The Italian Job

Dirección: F. Gary Gray. Reparto: Mark Wahlberg, Jason Statham, Charlize Theron, Edward Norton, Donald Sutherland, Seth Green...

El remake del clásico de 1969 dio en 2003 un 'Grand Theft Auto' justo un año antes de que 'San Andreas' lo cambiara todo. Un robo a gran escala planificado a la perfección y que incluye, como no podía ser de otra manera, traiciones inesperadas, persecuciones al límite, familias ricas y mucho, muchísimo dinero que repartirse entre una banda de ladrones más o menos bien avenidos.

Curiosamente, el director de la película construyó su estilo visual en base a tres películas que perfectamente podrían estar en esta lista, como 'The French Connection (contra el imperio de la droga)', 'Ronin' o 'El caso Bourne'. Una auténtica explosión de adrenalina, motores, velocidad y tiroteos que, encima, no se limitaba a coger el original y actualizarlo, sino que contaba una nueva historia dentro de su universo. Solo lamentarás no tener un mando entre las manos mientras la disfrutas.

Disponible en Netflix

Scarface (El precio del poder)

Dirección: Brian De Palma. Reparto: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, F. Murray Abraham...

No podía faltar el clásico criminal entre los clásicos. Al Pacino, metralleta en mano y diciendo "¡Dile hola a mi amiguito!" rodeado de dinero y droga fue una de las inspiraciones más claras de 'GTA', y la prueba está en que 'Vice City' tiene guiños continuos a la película de De Palma... Y, de hecho, el guion se basa en ella de manera muy poco enmascarada.

Si no la has visto, el lanzamiento del tráiler de 'GTA VI' es una buena excusa para darte un chapuzón de buen cine que, paradójicamente, también tuvo un par de adaptaciones a videojuego oficiales 23 años después del estreno en salas. Todo sea dicho: no son muy recordadas en parte porque cambiaban el final de la película y en parte porque tomaban mucho prestado de la propia saga 'GTA'. La inspiración de la inspiración. Es lo que hay.

Disponible en Netflix, Filmin y Skyshowtime

