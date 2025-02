Todas las películas de Capitán América, ordenadas de peor a mejor

El 20 de diciembre de 1940, inmersos en plena II Guerra Mundial, la editorial de cómics Timely lanzó el primer número de Captain America Comics, un tebeo claramente político que, con el tiempo, sirvió como símbolo para los soldados que estaban en el frente. Steve Rogers y Bucky Barnes fueron unos de los superhéroes más famosos durante aquella época de guerra, pero, después de ella, sus ventas fueron cayendo en picado hasta desaparecer en 1950. 14 años después, en la primera etapa de Marvel, Stan Lee decidió traerle de vuelta explicando que llevaba todo este tiempo perfectamente conservado en un bloque de hielo. Lógica Marvel.

Desde entonces, ha salido en tantos cómics que es prácticamente imposible leerlos todos: a su serie propia se unen sus apariciones junto a Los Vengadores, los Invasores, SHIELD o incluso como Nómada, el nombre que se puso cuando no podía llevar con orgullo el alias de Capitán América. Pero su gran paso hacia la popularidad mainstream vino en 2011, cuando la primera fase del UCM lanzó 'Capitán América: el primer vengador'. Pero no fue la primera ni la última vez que le veríamos en la pantalla grande... ¡Y ahora, con el lanzamiento de 'Brand New Day', ha llegado el momento de poner orden en su filmografía!

Nota: No incluyo películas donde no es el protagonista (como 'Los Vengadores' o 'Spider-man homecoming') o cine de animación, y tampoco el serial de los años 40 que duró 15 episodios. Dicho esto, vamos con la lista.

7) Capitán América (1979)

Aunque esta película hecha directamente para CBS influenció directamente al Steve Rogers de los cómics, lo cierto es que no tiene nada que ver con lo que recordamos del personaje, más allá del escudo. Aparte de él, ni un solo personaje repite de las historias originales, la acción es ridícula y tan solo se salva esa mítica moto que, años después, se convirtió en una insignia del Capi. En todo caso, es un intento primerizo de una época donde nadie se tomaba en serio los superhéroes, así que se queda como simple curiosidad de la historia.

6) Capitán América (1990)

¿Es increíble? No, desde luego. La intentona de Albert Pyun es el desastre que uno esperaría del director de 'Cyborg' o 'Kickboxer 4', pero al menos se nota que se han leído algún cómic y por ahí aparecen de Cráneo Rojo (bueno, maquillado de aquella manera) o Sharon Carter. Eso sí, a la hora de traspasarlo a la pantalla se nota que el presupuesto era muy, muy bajo y acaba resultando excesivamente cartoon. Al menos era mejor que el guion que rechazaron para hacerla en la que un Cráneo Rojo viejo robaba la Estatua de la Libertad. De esa nos libramos.

5) Capitán América II (1979)

Sí, en CBS hicieron dos películas del Capitán América el mismo año. Y aunque esta mejora la anterior, solo lo hace levemente. De hecho, estos tres últimos puestos podrían intercambiarse en todo momento, porque son simple y llana infamia. Por lo menos aquí tenemos a Christopher Lee haciendo del general Miguel, un terrorista revolucionario (sí, ambas cosas van unidas en 'Capitán América II') que solo puede ser parado por Steve Rogers. Peleas tristes, poco presupuesto e ideas de bombero, pero de alguna manera su visionado se hace incluso llevadero. Más o menos.

4) Capitán América: Brave New World (2025)

Comparada con las tres películas anteriores es 'Ciudadano Kane', claro, pero lo cierto es que esta primera entrega protagonizada por Sam Wilson no cumple las expectativas. Sí, la acción es divertida y la interconexión con otras películas funciona (si no estás agotado ya del UCM), pero la trama es blandita, la resolución a la conspiración se resuelve en el propio póster y no hay nada en su guion que nos haga recordarla dos días después de verla. Podría lanzar una boutade y poner la de Pyun antes que esta, pero sería mentir por llamar la atención, la verdad.

3) Capitán América: El primer vengador (2011)

Steve Rogers nació en el UCM con una primera película ambientada en plena II Guerra Mundial, un thriller novedoso que rompía con todo lo que habíamos visto de Marvel hasta ese momento y que captaba a la perfección la personalidad del que se convertiría en uno de los personajes más icónicos de la franquicia. Tanto la caracterización de Cráneo Rojo como la aventura en sí misma la convierte no solo en una de las mejores películas de orígenes superheroicos jamás hechas, sino también en un disfrute técnico apabullante.

2) Capitán América: Civil War (2016)

Tengo la teoría de que cuando la gente se acuerda del UCM antiguo, en su cabeza está 'Civil War', una especie de 'Vengadores 2.5' en la que todos los héroes de aquel momento (con Spider-man como invitado especial) se unían en una pelea monumental por un asunto político de lo más desagradable y que abrió el debate también entre el público. Para el recuerdo, la enemistad entre Steve Rogers y Tony Stark que dejó una brecha que nunca acabó de curar del todo hasta 'Vengadores: Endgame'. Una soberbia película de acción que nos recuerda lo bonito que era todo antes del punto y aparte de Marvel.

1) Capitán América: El soldado de invierno (2014)

Qué decir de uno de los momentos más álgidos de la historia del UCM, un thriller de espías repleto de acción y profundidad en los personajes, que nos presentó a un Bucky Barnes repleto de contradicciones, en donde los hermanos Russo demostraron que sabían hacer cine de superhéroes que quizá no destacaba en lo autoral, pero que era todo lo refinado que podía ser el género. Una pequeña gran maravilla palomitera con peleas fabulosas, persecuciones repletas de adrenalina y efectos especiales fantásticos, pero donde lo que de verdad se quedaba pegado al espectador era su historia y la psicología tras unos personajes a los que daba gusto querer. Otros tiempos, supongo.

