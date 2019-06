'Toy Story 4': 17 referencias y easter eggs para disfrutar aún más la última aventura de Pixar

Puede que 'Toy Story 3' fuese el cierre PERFECTO —sí, en mayúsculas— a la saga de Woody, Buzz y compañía, y que la cuarta entrega de las aventuras de los juguetes de Pixar, pese a elogiable, no haya llegado al nivel de sus predecesoras; pero esto no quiere decir que 'Toy Story 4' no sea digna de elogio y ampliamente disfrutable.

Por si sus niveles de calidad técnicos y narrativos no fuesen suficientes, 'Toy Story 4' encierra entre sus fotogramas un buen número de easter eggs y referencias, tanto al "Pixarverso" como a otros largometrajes, que enriquecen su visionado y que pasamos a recopilar en las siguientes líneas.

Comida china

Empecemos hablando de comida. En una de las escenas de la secuencia en la que Ducky y Bunny planean robar las llaves, siguen a la dueña de la tienda de antigüedades hasta su casa. Dentro del frigorífico de la buena mujer podemos encontrar una caja de comida china similar a la que aparece en 'Bichos', 'Del revés', 'Ratatouille' o 'Los increíbles 2'.

La compañera de Bonnie

En el primer día de clase de Bonnie, la nueva dueña de Woody, Buzz y compañía tras el final de 'Toy Story 3', podemos ver que entre sus compañeros se encuentra Boo, la niña de 'Monstruos, S.A.'.

Pilas BnL

El coche/mofeta teledirigido de Bo Peep utiliza pilas BnL —o Buy n Large—; un producto de la compañía del mismo nombre que aparece en la fantástica 'WALL-E', y que ya ha aparecido en cintas como 'Toy Story 3'.

La furgoneta de Pizza Planet

Un clásico entre los clásicos del universo Pixar es la mítica furgoneta de reparto de Pizza Planet. En esta ocasión no vemos al vehículo en sí, sino un tatuaje del mismo en la pantorrilla del feriante dueño del puesto en el que coinciden Buzz, Bunny y Duckie.

Los globos de 'Up'

Al fondo de uno de los planos generales de la feria puede verse un carrito de venta de globos como el que tienen Karl y Ellie en 'Up'.

La chapa de Karl

Siguiendo con 'Up', la chapa de refresco de uva que las ovejas dan a Bo Peep es la misma que Ellie regala a Karl cuando son niños, y que más tarde Karl da a Russell.

A113

Un clásico entre los clásicos de las referencias en los largometrajes de Pixar es el código alfanumérico A113. Hace referencia al aula en la que se formaron estudiantes de diseño gráfico y diseño de personajes como John Lasseter o Brad Bird, y en 'Toy Story 4' aparece en un cartel de la tienda de antigüedades.

La gasolinera Dinoco

Otro habitual en la filmografía de Pixar es la cadena de gasolineras Dinoco, que debutó en la primera 'Toy Story' en 1995. Como no podía ser de otro modo, en 'Toy Story 4' también hace acto de presencia.

Tin Toy

Sin el cortometraje 'Tin Toy', la cuadrilogía 'Toy Story' no hubiese sido posible, y para homenajear al germen de la franquicia, sus responsables se las han apañado para introducir al protagonista del corto en la cuarta entrega. Se encuentra dentro de la máquina de pinball en la que Woody conoce a Duke Caboom.

El pasado de Duke Caboom

Sin abandonar al aguerrido piloto francocanadiense, cabe destacar que Caboom ya había aparecido anteriormente en el "Pixarverso"; concretamente en 'Los increíbles 2', donde podemos verle entre los juguetes de Jack Jack.

Star Wars

Hablando de Duke, dentro de la máquina de pinball donde le conocemos hay un par de figuras de Star Wars al más puro estilo Kenner: las de Obi Wan Kenobi y Ponda Baba. Lo más gracioso de este momento es que el jedi está golpeando en el brazo al aqualish con su sable laser, tal como ocurre en la escena de la cantina del 'Episodio IV'.

Tiki Party

Susodicho pinball se llama Tiki Party, y es una referencia a las cabezas Tiki que sirven de adorno en el acuario de P. Sherman en 'Buscando a Nemo'.

El futuro de Forky

Antes hemos echado un vistazo al pasado de Duke Caboom, y ahora toca echar un vistazo al futuro de Forky. 'WALL-E' nos da una buena pista sobre él, porque el robot protagonista le encuentra —o a una cuchara-tenedor muy parecida a la utilizada por Bonnie para crear a su nuevo juguete favorito—, entre la basura, entrando en crisis al no saber en qué colección de cubiertos debería incluirle. Y por cosas como esta debemos limitar el consumo de plásticos.

Los premios de la feria

La caseta de la feria en la que termina atrapado Buzz oculta varias referencias a películas —y cortometrajes— Pixar, desde la guitarra de 'Coco' a un sombrero con el cohete de Pizza Planet, pasando por unos juguetes, también con forma de cohete, decorados con motivos que recuerdan a la mítica pelota del cortometraje 'Luxo Jr.'.

La tienda de antigüedades

Mucho ojo, porque se viene un aluvión de referencias, todas ellas esparcidas por la tienda de antigüedades en la que transcurre buena parte de la historia de 'Toy Story 4'. En ella aparecen, entre otros, un cartel de Tripledent —la marca de chicles vista en 'Del revés'—, un vinilo de Ernesto de la Cruz —de 'Coco'—, las gafas de buceo que lleva el captor de Nemo en 'Buscando a Nemo', la caja de galletas de 'Bichos', el bastón que utiliza Karl en 'Up', una matrícula con datos del universo 'Cars', un plato con el emblema del clan del Rey Fergus de 'Brave' —y una figura en forma de oso de la misma película—, una moto de juguete de Elastigirl o la casa de Ellie y Karl —'Up'— reconvertida en casa de muñecas. Ahí es nada.

La dirección de la tienda

Además de contener easter eggs, la tienda de antigüedades es un easter egg por sí misma. En su escaparate puede verse que se encuentra en el número 1200 de la calle; algo que hace referencia a la dirección en la que se encuentran los estudios Pixar: el 1200 de Park Avenue, en Emeryville, California.

Si seguimos escudriñando el escaparate, puede apreciarse que la tienda lleva operando desde 1986, año en que Pixar dejó de ser una división Lucas Films para convertirse en una compañía de la mano de Steve Jobs.

'Midnight, the stars and you'

Referenciar al maestro Stanley Kubrick es una práctica habitual en Pixar —por ejemplo, ya vimos la mítica alfombra del hotel Overlook en 'Toy Story'—, y en esta ocasión hay una mención por partida doble, siendo la primera de ellas en forma musical; más concretamente durante el primer encuentro entre Woody y Gabby Gabby, cuando puede escucharse 'Midnight, the stars and you'; el tema con el que cierra 'El resplandor'.

Además de esto, una de las veces que Buzz aprieta sus botones para escuchar su "voz interior", la frase que entona es "open the pod bay doors", que enuncia el doctor Dave Bowman en '2001: Una odisea del espacio'.