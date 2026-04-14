El CEO de Sony culpa a los anuncios y los tráilers de que las salas de cine tengan menos público. "Mucha gente ni siquiera los ve"

Todos sabemos lo que hay: llegas al cine, te acomodas en la butaca, empiezas a beber del refresco y a comer palomitas (si eres de los que las compra) y te preparas para disfrutar de... los quince minutos de anuncios, autopromoción y tráilers que sobrepasan la mayor de las paciencias. Al fin y al cabo, las salas de cine se aseguran su subsistencia con estas promociones, pero a algunos les carga tanto que aseguran que, sin ellas, aumentaría el público y, con él, las ganancias.

Les dejamos con estos consejos publicitarios

Es el caso, tal y como leemos en Variety, de Tom Rothman, director de Sony Pictures, que en la CinemaCon (que, al fin y al cabo, se dirige a los dueños de salas) ha dado, entre anuncios de sus futuros estrenos, su visión de cómo atraer al público al cine: "Eliminad los anuncios infinitos y cortad de manera sustancial los largos pre-shows". O sea: tráilers, recordatorios de pasar por el bar, piezas propias de las propias salas, etcétera.

De hecho, ha afirmado que el público cinéfilo llega media hora tarde para evitar toda la turra publicitaria. Al fin y al cabo, con su asiento reservado, nadie se lo va a quitar. "Mucha gente ni siquiera ve los tráilers, y se van a la basura". Sin embargo, cree que ese no es el único problema de las salas: además, ha apoyado las ventanas de distribución más amplias, para que las películas puedan encontrar su público en las salas, y que las salas no proyecten películas que aparecerán poco después en servicios de streaming. Cabe destacar, llegados a este punto, que Sony es uno de los pocos estudios sin interés por tener su propio streaming. Vamos, que no se juega nada.

"Abrazad las ventanas más largas. Sí, incluso si eso significa que no podéis poner todas las películas". Pese a todo, Rothman sabe bien cuál es el verdadero problema de las salas de cine hoy por hoy, y es el mismo que estáis pensando: "La economía es, con diferencia, la principal preocupación de la mayoría de los estadounidenses que van al cine". De hecho, ha pedido que los cines busquen maneras de abaratar las entradas y buscar alternativas para el público que no puede permitírselo.

No lo dice en vano. Por ejemplo, comprar hoy una entrada para ver 'Super Mario Galaxy' en un cine normal de Nueva York sale, incluso en el Discount Tuesday, por más de 25 dólares, mientras que en IMAX pasa de los 33. Sin contar, claro, con los snacks que puedas comprar en el bar, unas cifras absolutamente imposibles de asumir para, por ejemplo, una familia de clase media. ¿Cambiará algo en el futuro o ir al cine pasará a ser un artículo de lujo? Habrá que ver si las palabras de Rothman llegan de verdad a las salas.

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