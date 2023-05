La tormenta perfecta de Hollywood se acerca: el sindicato de actores se une a los guionistas e inicia el proceso para convocar una huelga

Cuando hablábamos de la huelga de guionistas, no éramos pocos los que advertíamos que era solo el inicio del tornado que puede llevarse el ecosistema actual de Hollywood por delante: tras los guionistas, los siguientes en renegociar las cláusulas son los actores y, después, los directores. Dicho de otra manera: puedes rodar sin guionistas en el set (aunque te salga un churro), pero sin actores y directores está más complicado. De momento, al menos.

Cada SAGbio con su tema

Antes de empezar a negociar, el sindicato de actores (SAG-AFTRA) ha enviado a cada miembro el correspondiente permiso para poner la huelga encima de la mesa. O sea, tener más medidas de presión. El día 7 de junio empezarán a negociar con los estudios con la idea de, si el 30 no se ha llegado a un acuerdo (algo que cada vez parece más probable), comenzar una huelga y unirse así a la WGA. Por lo que se dice, nunca los actores han estado tan unidos, y es la primera vez que un paro general absoluto parece factible.

Hay 160.000 miembros de SAG-AFTRA y todo parece indicar que tendrán mayoría más que suficiente para incitar a la huelga en caso de que las negociaciones vayan mal. Fran Drescher, la presidenta (más conocida como 'La niñera') ha dicho: "La idea de una huelga no es la primera opción, sino el último resorte. Como decía mi padre, '¡Mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener!'". Sin embargo, en Los Angeles no se habla de otra cosa.

En la búsqueda por vivir de su trabajo en una época en la que cada vez es más complicado, los actores tienen demandas similares a las de los guionistas: en un ambiente con temporadas más cortas e hiatos más grandes y con la IA soplando en la nuca, la idea es conseguir la igualdad financiera y que la idea del "camarero actor" se pierda aumentando los pagos de los residuales (cuando una serie o película se emite o proyecta más allá de lo indicado por contrato) y cambiando la cultura del casting grabado por uno mismo que se puso de moda en la pandemia y no ha amainado. Por resumirlo en una frase: se vienen curvas.

