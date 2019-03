'Las que faltaban': así es el late night de Movistar que quiere acabar con los estigmas en torno a la comedia femenina

Un año después del estreno de 'La Resistencia', Movistar produce el primer late night feminista de la historia de España.

Suena fuerte y rotundo, pero así es. Hasta la fecha ninguna productora había visto salida a un programa dirigido, escrito y ejecutado exclusivamente por mujeres. Cada viernes y, a priori, hasta junio el equipo capitaneado por Thais Villas demostrará que el humor no es una cuestión de género.

"Lis mijiris ni sibin hicir comidia" pero consiguen el mejor dato de audiencia

Uno de los primeros zascas que el equipo de guionistas y Thais Villas dieron en el monólogo inicial fue directamente para la cadena que las acoge. No solo criticaron la hegemonía masculina presente en Movistar sino que calificaron la polémica foto del pasado mes de septiembre como un conjunto de niños de San Ildefonso.

'Las que faltaban' es un programa necesario por muchas razones y entre ellas para ayudar a todos los hombres que se sienten confusos en el feminismo y que no saben cómo actuar protocolariamente en citas, fiestas de guardar o contextos íntimos. Eso sí, tampoco nos vengamos arriba. Se trata de un programa de humor hecho por mujeres y no de una escisión del Ministerio de Igualdad para concienciar al machirulo medio.

Por todo ello y para testear en tiempo real que un hombre es capaz de reírse con las bromas hechas por mujeres, está Nene. El único colaborador masculino se ocupó de buscar comentarios machistas sobre 'Capitana Marvel' mientras Nerea Pérez de las Heras ponía en evidencia la tendencia de omitir el nombre de las mujeres en los titulares.

La periodista dio una masterclass muy rapidita de cómo vender un titular si lo que quieres es cosificar a la mujer. Según Nerea, si vas a omitir el nombre de la actriz para relegarlo en importancia al de Mario Casas no digas "Así es la actriz que protagoniza las '50 sombras de Grey' españolas, junto a Mario Casas", sino mójate y márcate un movimiento a favor del machismo al nivel de "Así es la pibonaca a la que podrás ver en pelotas mientras Mario Casas le da lo suyo en su nueva serie".

Por favor, dejemos que se equivoquen y caigan en la mediocridad

Las mujeres estamos muy acostumbradas a exigirnos y dejar que nos exijan la perfección. Aunque es una sensación que intentamos revertir apoyándonos las unas a las otras, solemos tener un síndrome del impostor superior al de muchos hombres. Vivimos en un contexto televisivo donde la mayor parte de los programas y formatos son dirigidos por hombres: Pablo Motos, Andreu Buenafuente, David Broncano o Carlos Sobera son solo una pequeña muestra en lo relativo al prime time.

Y no todos ellos lo hacen bien, ni todos sus programas empezaron con unas cuotas de audiencia estratosféricas sino que fueron creciendo e innovando a partir de las secciones que no funcionaban hasta dar con la fórmula que más conectaba con el espectador. Y precisamente es esto lo que tenemos que hacer con 'Las Que Faltaban'.

Aunque el primer programa fue bien, hay cosas que mejorar o, incluso, replantear. Pero si no entramos de forma destructiva a decir que la sección de Raúl Cimas en 'Late Motiv' no siempre hace gracia o que 'Ilustres Ignorantes' se está quedando un poco obsoleto, tampoco lo hagamos con ellas. Se trata de un equipo muy ambicioso que cuenta con un elenco de ocho mujeres y tan solo una hora de emisión semanal. Es un hecho que no da tiempo a abarcar todo lo que quieren abarcar y eso también es un vicio puramente femenino. Queremos llegar a todo de la mejor forma posible y, aunque está genial, a veces también viene bien soltar.

En un primer programa ya han hecho mucho más que 'El hormiguero' en una década: han democratizado el talento femenino dando visibilidad a creadoras como Rocío Quillahuaman o a la banda musical Juanita Banana. Además, han apostado fuerte por incluir mujeres de todas las edades para así poder llegar al mayor número de espectadores que se queden en casa un viernes noche viendo Movistar+.

Y, al igual que 'La Resistencia' no es un programa meramente para forococheros, 'Las que faltaban' no está enfocado exclusivamente a las feministas que quieren regalarse el oído, sino todo lo contrario. Pretende demostrar a la audiencia masiva que al igual que los universitarios se ríen con el humor de Berto Romero sobre la paternidad, el público masivo puede hacerlo con un programa "hecho por tías y para todo el mundo".