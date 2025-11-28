14 millones de visualizaciones. Este thriller de Amazon con la protagonista de 'Castle' está triunfando en Netflix

Si hay una cosa que hay que agradecer a la era del streaming, y en especial a Netflix, es cómo logran dar nueva vida a series insospechadas que, de repente, se ven con miriadas de espectadores nuevos. Esto llama la atención, sobre todo, cuando resulta que la serie que está triunfando pasó algo más desapercibida en su paso por otra popular plataforma.

Es el caso de 'Absentia', serie policiaca original de Amazon protagonizada por Stana Katic, a quien muchos conocemos por ser la compañera de fatigas de Nathan Fillion en 'Castle' y que tuvo 3 temporadas, emitidas originalmente entre 2017-2020. Actualmente las tres temporadas de la serie se encuentran en el top 10 de Netflix, acumulando entre las tres más de 14 millones de visualizaciones.

Absentia y Amnesia

Katic volvía a ponerse en la piel de una agente de la ley, esta vez del FBI, que desapareció sin dejar rastro persiguiendo a un asesino en serie y es declarada fallecida. Años después es encontrada en una cabaña sin memoria de lo que ocurrido. En lo que intenta rehacer su vida se verá acusada de asesinato, obligándola a convertirse en una fugitiva.

Creada por Gaia Violo y Matt Cirulnick, y con Patrick Heusinger, Cara Theobold y Richard Brake la serie tuvo una recepción algo tibia en su momento. La crítica la tildó de ser un policiaco demasiado de manual pero eso no evitó que tuviese su público, que se vio enganchado a la aventura de la agente Byrne.

Sin duda, una de las posibles razones de este renacer en Netflix viene por cómo se distribuyó la serie en su momento. A pesar de ser original de Amazon, en lugar de en Prime Video las primeras dos temporadas de la ficción fueron distribuidas a nivel internacional por AXN. De hecho, aquí en España se pudo ver a través de dicho canal. Ya fue la tercera la que se pudo ver globalmente en la plataforma.

