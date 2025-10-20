En 4 días se estrena la mejor película de Netflix del último año. Un asfixiante thriller bélico que no nos deja respirar

Soy el primero en decir que la mayoría de películas originales de Netflix no son más que simple relleno para el catálogo de la plataforma. Algunas luego consiguen mucho éxito, pero eso no quita para que su interés se reduzca a hacerte compañía mientras estés planchando o haciendo cualquier otra cosa. Sin embargo, a veces llegan largometrajes sencillamente imprescindibles y este viernes toca el mejor que Netflix ha estrenado durante este último año: 'Una casa llena de dinamita'.

El hecho de ser el primer largometraje de Kathryn Bigelow desde la imprescindible 'Detroit' y también que Netflix la presentase en el pasado Festival de Venecia ya dejaban claro que era un título especial dentro de la cosecha de Netflix. Tampoco era una garantía de que fuese realmente bueno, pero tuve la oportunidad de verla con motivo de su paso limitado por cines y quedé encantado con el resultado.

Intensidad por las nubes

'Una casa llena de dinamita' propone una exploración intensa y variada de cómo se reaccionaría dentro del gobierno estadounidense ante un ataque nuclear contra el país. Es cierto que tiene un componente ideal que no se ajusta demasiado a la realidad por la presencia actual de Donald Trump en la Casa Blanca -no hay ni punto de comparación entre él y el presidente interpretado aquí por Idris Elba-, pero eso no le quita ni un ápice de mérito.

Bigelow juega en 'Una casa llena de dinamita' con el uso del desarrollo en tiempo real para avivar aún más la creciente sensación de tensión que transmiten sus imágenes. Además, el guion de Noah Oppenheim imprime muy bien esa sensación de fatalidad para que poco a poco al espectador incluso le cueste respirar ante lo que se le viene encima.

Ahí es verdad que la película usa una estructura que puede causar que algunos espectadores se sientan decepcionados, ya que 'Una casa llena de dinamita' propone tres puntos de vista diferentes. A su manera, eso supone que todo vuelva a empezar y que la angustia se reinicie. La primera vez que sucede causa cierta extrañeza, pero acaba siendo una decisión clave para ofrecer un retrato mucho más amplio de todo lo que rodea a ese ataque sin identificar.

Además, Bigelow propone un juego llamado a obligar a que el espectador reflexione sobre lo que acaba de ver. Algunos simplemente lo desestimarán e incluso puede que se sientan algo engañados, pero el enfoque de 'Una casa llena de dinamita' es muy claro y ella no tiene el más mínimo problema en llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

'Una casa llena de dinamita' estará disponible en Netflix a partir del viernes 23 de octubre de 2025.

