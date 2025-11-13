Esta estupenda sátira con Nicholas Hoult y Elle Fanning acaba de aterrizar en Netflix. Una serie deliciosamente anacrónica sobre un personaje histórico

En la categoría de "series que se echan demasiado de menos pero que volvería a ver en cuanto tenga la oportunidad" vaya alegría que me he llevado cuando al repasar los estrenos de streaming de esta semana he visto que Netflix iba a poner en su catálogo una fantástica sátira histórica creada por Tony McNamara, guionista de 'La favorita'.

De esta manera, ya se puede disfrutar al completo (tres temporadas) en la plataforma omnipresente 'The Great', comedia que nos lleva por la llegada a la madre Rusia de Catalina La Grande, la celebérrima monarca del gigantesco país, interpretada para la ocasión por Elle Fanning. Dando la réplica tendremos a su marido, Pedro III de Rusia, encarnado por Nicholas Hoult.

Basada en hechos falsos

Ya aviso que quien busque aquí una sátira (que lo es) con rigor histórico aquí no lo va a encontrar. La serie viene de frente, avisando desde el comienzo que es una "historia ocasionalmente real" o "una historia irreal casi por completo". Y es que la intención de McNamara, quien adapta aquí su propia obra de teatro, es desde el principio el contar ese choque de culturas, rifirrafes de la aristocracia rusa y divertirnos sin necesidad de meternos en hechos históricos.

De hecho, ya se ve en cómo se retrata al zar, de tal manera que no podamos exactamente ver en él al personaje real sino a una suerte de amalgama de gobernantes rusos. Amalgama que también parecen encontrarse en los personajes que pululan la corte e incluso dignatarios extranjeros, que tampoco se corresponden a los reales. Por ejemplo, Grigor Dimov (Gwilym Lee) parece basado en Grigori Potemkin y así con algunos.

Hablando de personajes, tenemos un reparto asombroso que despliegan todo su saber hacer cómico haciendo que nunca nos aburramos. Y es que no es fácil mantener el ritmo y la comedia durante episodio de una hora. Es estupendo ver en pantalla no solo a Hoult y a Fanning, que muestran todo su potencial, también al resto.

Podríamos decir que lo peor de la fantástica 'The Great' fue que pasó algo desapercibida. Si bien en Estados Unidos es de Hulu, por estos lares se pudo ver primero a través de la extinta Starzplay y luego vía MGM+, plataformas sin tanta cuota de pantalla. En definitiva, si tenéis ganas de una serie divertida de alto nivel tenéis una magnífica oportunidad ahora en Netflix.

