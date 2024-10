'Los feos', final explicado y qué diferencias hay entre la película de Netflix y cómo acaba el libro original

En una película tan poco sutil como 'Los feos', poca cosa hay que explicar que no hable por sí misma. Así pues, en este post nos vamos a centrar más en los cambios realizados respecto al material original y qué repercusiones puede tener en las posibles secuelas de esta saga de ciencia ficción.

Por supuesto, a partir de aquí habrá numerosos spoilers tanto de la película 'Los feos' como de la saga literaria de Scott Westerfeld

La rebelión de los feos

Aunque Tally Youngblood pretendía encontrar a su amiga Shay en el Humo, la resistencia contra el sistema opresor que obliga a sus habitantes a operarse para dejar de ser "feos", finalmente cambia de opinión al conocer a David y el resto de rebeldes, incluidos sus padres, que le revelan el secreto más oculto de su sociedad: la operación para ser perfectos también causa daños cerebrales para que no cuestionen la autoridad.

Cuando la doctora Cable encuentra el Humo, expone la traición de Tally y se los lleva a todos para someterse a la operación. La joven se las arregla para liberarlos a todos menos a Shay, que termina convirtiéndose en perfecta. En su huida, la madre de David consigue hacerse con un vial a partir del cual puede desarrollar una cura.

Ante la falta de un sujeto para poder experimentar en él si la cura funciona (aunque la excusa que dan para que no sea Shay es bastante mala), Tally se empeña en volver y dejar que la conviertan en perfecta, con la promesa de que volverán a por ella y le inyectarán la cura.

Lo último que vemos es a una Tally rubia y con unas lentillas horribles, poco después de ser operada. Aparentemente, la chica no recuerda nada del plan que le trajo allí (ya que la operación en teoría la ha vuelto dócil), pero entonces se mira la cicatriz de la mano, dando la pista de que puede no haberlo olvidado todo, al haber convervado uno de los rasgos que la hacía ser quien era (y recuerdo de su amistad con Peris).

Cambios y secuelas

Aunque ese final es similar al del libro original, hay algunos cambios, en especial los que tienen que ver con Peris. En la película, Peris tiene un rol principal e incluso se convierte en especial (los agentes del gobierno encargados de acabar con el Humo) para salir en busca de Tally, y termina matando al padre de David.

¿Se mató o no se mató? Hagan sus apuestas

Esto no sucede así en el libro, donde Peris simplemente se queda como perfecto y prácticamente no volvemos a saber nada de él hasta 'Perfección', la segunda parte del libro, en el que Tally se integra entre los perfectos mientras espera alguna señal de la resistencia.

Es decir, que en el libro Peris no muere después de ese enfrentamiento final que en la película concluye con él precipitándose hacia el vacío. No obstante, viendo que han querido extender su papel en la adaptación, no sería absurdo pensar que quieran recuperarle más adelante y revelen que no murió en la caída (ya sabéis, si no hay fiambre, no hay muerto).

Quien sí termina convertida en especial en las novelas es Shay, a quien la película deja por ahí deambulando con la cabeza llena de serrín después de convertirla en Rihanna en perfecta. Esto abre la veda a que, o bien recuperen el rol original del personaje en los libros, o se inventen otra trama utilizando su nueva condición de perfecta descerebrada.

De momento, 'Los feos' está funcionando bien en Netflix, pero habrá que ver si lo funciente como para que quiera dar luz verde a las dos siguientes secuelas. La rebelión de los feos abarca los tres primeros libros, más un cuarto que se sitúa años después del final de la misma. Si hacen una segunda parte, espero que al menos tengamos más escenas con aeronaves, un elemento que da mucho juego en las novelas y que en la película pasa un poco sin pena ni gloria.

