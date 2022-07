"Ha nacido un nuevo término: Netflix Winding Refn". El director de 'Drive' anuncia una nueva serie con la que volverá a Dinamarca diez años después

El intrépido director danés Nicolas Winding Refn, autor de las influyentes 'Drive' o 'The Neon Demon' regresa a su país tras diez años para realizar 'Copenhagen Cowboy', su primera colaboración con Netflix, descrita como una "serie noir empapada de neón que induce a la emoción", dividida en seis partes y protagonizada por Angela Bundalovic, conocida por el éxito danés de Netflix 'The Rain', como Miu, una joven heroína que viaja a través del inframundo criminal de Copenhague.

Zlatko Buric, que interpretó al narcotraficante local serbio Milo en las tres películas de 'Pusher', vuelve a hacer equipo con Refn para 'Copenhagen Cowboy'. La hija de Refn, la actriz Lola Corfixen, coprotagonizará junto a Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen y Mads Brügger. Sara Isabella Jønsson, Johanne Algren y Mona Masri han coescrito toda la serie.

Según explica el propio NWR en The Hollywood Reporter, señalando que la serie no será la última para Netflix:

"Con 'Copenhagen Cowboy', vuelvo a mi pasado para dar forma a mi futuro mediante la creación de una serie, una expansión de mis alter-egos en constante evolución, ahora en la forma de mi joven heroína, Miu. Colaborar con Netflix y dar vida a este show ha sido una experiencia absolutamente maravillosa en todos los niveles. No solo los percibo como mis socios con muchas aventuras futuras por venir, sino también como mis amigos. Ha nacido el nuevo término: Netflix Winding Refn”.

Refn se hizo un nombre con su trilogía 'Pusher' de películas policiales danesas, que presentó al mundo a la futura estrella Mads Mikkelsen. El último proyecto de Refn fue la serie de cine negro ambientada en Los Ángeles 'Too Old to Die Young', protagonizada por Miles Teller, para Amazon Prime. 'Copenhagen Cowboy' está producida por Lene Børglum y Christina Erritzøe para Refn's NWR Originals, terminó su rodaje en Dinamarca y se lanzará en Netflix en todo el mundo a finales de este año.