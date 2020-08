13 series y películas similares a 'The Rain' que recomendamos para ver después del final del drama post-apocalíptico de Netflix

Netflix estrenó este pasado viernes 6 de agosto la tercera y última temporada de 'The Rain', una serie post-apocalíptica danesa a la que no le faltan los seguidores. Su finalización seguramente les haya dejado con un vacío difícil de llenar y en Espinof hemos querido hacer una selección de 13 películas y series que recomendamos si os gusta 'The Rain'.

He procurado que sea una selección bastante variada, tanto por los temas y las formas de abordarlo como por los títulos elegidos. De hecho, encontraréis cinco películas (una de ellas rodada para televisión), cinco series y tres películas que también cuentan con serie de televisión...

'12 Monos' ('12 Monkeys', 1995)

Una de las cumbres del cine de viajes en el tiempo en la que Terry Gilliam expande ideas del cortometraje 'La Jetée' para contarnos la historia de un hombre que viaja desde el futuro hasta el presente para evitar que un virus acabe con la gran mayoría de la población mundial. Muy acertados tanto Bruce Willis soportando el peso dramático de la función como Brad Pitt en el papel que le valió su primera nominacón al Óscar.

En 2013 se estrenó su versión televisiva en Syfy que aguantó cuatro temporadas en antena. No llegué a verla entera porque acabó dándome la sensación de que estiraba la historia más de la cuenta tras un arranque prometedor, pero es un curioso complemento si queréis echarle un ojo.

'28 días después' ('28 Days Later', 2002)

Una de las películas de infectados más populares de todos los tiempos con la lucha por la supervivencia en un entorno hostil en el que los humanos pueden ser tan peligrosos como aquellos que se asemejan más a los zombis. Si le echáis un ojo, no dudéis en buscar después los finales alternativos que en mi opinión encajan mejor que el que acabó formando parte de la película de Danny Boyle.

'A ciegas' ('Bird Box', 2018)

Durante más de un año ostentó el título de película más vista de Netflix durante sus cuatro semanas disponible en la plataforma, así que es probable que ya la hayáis visto. Como película de corte post-apocalíptica es funcional sin ofrece grandes sorpresas, pero las fases en las que el personaje interpretado por Sandra Bullock ha de mantener a salvo a unos niños recuerdan en parte al proteccionismo inicial de Simone hacia Rasmus.

'Black Mirror' (2011-?)

Una visión la mayoría de veces deprimente sobre los efectos de la tecnología en la sociedad, sacando a menudo la peor cara de la humanidad -hay alguna excepción ojo, como en el caso del aclamado capítulo 'San Junipero'-, algo que también vemos en 'The Rain' ya desde el arranque de la serie.

'Into the Night' (2020-?)

Si en 'The Rain' es el agua el que puede acabar con la vida de cualquiera que entre en contacto con él, aquí son los rayos del sol los que provocan la muerte de todos los que se vean expuestos a ellos. Por ahora solamente tiene una temporada y esta serie belga de Netflix es bastante más vibrante que 'The Rain'.

'Jericho' (2006-2008)

Una de las primeras series detrás del fenómeno de los fans exigiendo una segunda temporada. CBS cedió a las presiones para acabar cancelándola poco después por sus pobres datos de audiencia. Cuenta la historia de cómo los habitantes de un pequeño pueblo intentan salir adelante tras ver cómo un ataque nuclear aniquila varias ciudades de Estados Unidos...

'La carretera (The Road)' (2009)

Una notable adaptación de la aclamada novela de Cormac McCarthy en la que un padre de hacer lo imposible para conseguir mantener a salvo a su hijo tras ver cómo un cataclismo mundial lleva a la humanidad al borde de la extinción. Una película dura comandada por un gran Viggo Mortensen llevado al límite para así poder proteger al personaje interpretado por Kodi Smit-McPhee.

'La niebla' ('The Mist', 2007)

Primero fue la novela de Stephen King, más tarde la película de Frank Darabont cuyo contundente nuevo final fue alabado hasta por el propio escritor y más tarde llegó la versión televisiva emitida en 2017. En todos los casos se trata de un grupo de personajes de lo más variopinto cuya actitud va deteriorándose a medida que ven que no hay forma humana de hacer frente a la misteriosa amenaza que hay en el exterior...

'Los 100' ('The 100', 2014-2020)

La gran serie post-apocalíptica orientada al público juvenil de los últimos años. Muchos ya la habréis visto o al menos dado una oportunidad, pero para aquellos que hayan vivido en una cueva todo este tiempo merece la pena señalar que nos sitúa varios años después de que una catástrofe nuclear haya devastado la Tierra y unos pocos supervivientes están refugiados en naves espaciales. Para ver si la Tierra puede ser recuperable mandar a 100 jóvenes delincuentes a explorar el planeta...

'Snowpiercer' (2013)

En este caso primero llegó el cómic, luego la película y actualmente podemos ver una serie de televisión que levantó muchas expectativas para luego quedarse muy por debajo de lo esperado. Firmada por el hoy mucho más popular Bong Joon-Ho, la versión cinematográfica juega muy bien con la oposición entre las diferentes clases sociales en un escenario post-apocalíptico a bordo de un tren. Y además no deja de sorprendernos a lo largo del viaje.

'The Walking Dead' (2010-?)

Uno de los mayores éxitos televisivos de los últimos años cuya popularidad actual dista mucho de la que tuvo hace no tanto. El efecto desgaste le ha jugado una mala pasada, pero antes encontraréis varias fases en las que esta adaptación del cómic de Robert Kirkman explora con acierto y contundencia la lucha por la supervivencia de un variopinto grupo de personajes tiempo después de un despertar zombi.

'Threads'

Un grandísimo completo para entender cómo se puede venir abajo la sociedad tras sufrir un ataque inesperado. En este caso se habla más de cómo sería un invierno nuclear a través de un retrato que se acerca muchísimo al documental, resultando así mucho más contundente y desolador porque uno realmente se cree que la realidad se parecería mucho a esto...

'Un lugar tranquilo' ('A Quiet Place', 2018)

Una de las mayores sorpresas del cine de terror reciente venido de Hollywood, ya que John Krasinski sabe cómo reflejar la angustia por la que pasa la familia protagonista y al mismo tiempo mostrar de maravilla la amenaza que representa esas criaturas que se mueven por el sonido. Ojo también a la estupenda interpretación de Emily Blunt.

