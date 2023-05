'Los hombres lobo de Castronegro' será una película: Netflix responde a HBO con una adaptación del popular juego de cartas

Netflix está haciendo una adaptación del popular juego de cartas de deducción social 'Los hombres lobo de Castronegro'. Hoy, las cuentas de redes sociales francesas de la plataforma anunciaron que estaban adaptando este clásico de las convenciones y competiciones, en forma de película, quizá como respuesta al éxito de HBO, el reality 'Traitors' que es, básicamente, una partida magnificada de este mismo juego.

Un juego con otras adaptaciones de variantes

No se proporcionaron otros detalles sobre cómo será, ni se ha anunciado en las cuentas de redes sociales de Netflix en inglés u otros idiomas. Este es el tweet inicial:

Le village s'endort...



On prépare une adaptation long-métrage du jeu iconique des Loups-Garous de Thiercelieux. Prochainement ! pic.twitter.com/sH9r7rIuke — Netflix France (@NetflixFR) May 12, 2023

'Lobos' 'Pueblo Nuevo' para abreviar es una adaptación popular del juego de cartas de deducción social 'Mafia'. La premisa del juego es que la gente del pueblo debe determinar quiénes de ellos son hombres lobo, votando cada mañana y ejecutando a uno de sus parientes. Mientras tanto, los hombres lobo también eliminan en secreto a una persona por noche, reduciendo lentamente a sus víctimas.

Algunos habitantes tienen habilidades especiales para ayudarlos a descubrir hombres lobo, pero en su mayor parte el juego es el juego de "deducción social" por excelencia. copiado innumerables veces por otros juegos, incluido 'Among Us'. Una de sus variaciones virtuales ha sido adaptado en 'Un hombre lobo entre nosotros', pero el concepto no es nuevo, la película de Hammer 'La bestia debe morir' puede ser el primer intento de mezclar Agatha Christie con licántropos, de alguna manera con un remake en 'Aullidos 5'.