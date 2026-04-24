Hoy llega a Netflix la película con uno de los mejores finales de la historia. Un thriller extraordinario ganador de 2 Óscar

Netflix cumple a veces la función de videoclub improbable, pues recupera títulos de catálogo a los que de otra forma quizá no tendríamos otra forma de acceder actualmente. Hoy vuelve a demostrarlo, ya que llega a la plataforma la película con uno de los mejores finales de la historia del cine, un thriller extraordinario que además fue recompensado con 2 Óscar.

La película con la que hoy nos sorprende Netflix España es 'Sospechosos habituales', uno de los largometrajes más míticos de 1995. Dirigida por Bryan Singer y rodada con un ajustado presupuesto de 6 millones de dólares, es una película que se vio tremendamente beneficiada por lo bueno que era el guion de Christopher McQuarrie. Y es que fue fundamental para que los actores aceptasen salarios más bajos para que pudiera hacerse con el dinero disponible.

Una intriga que engancha y convence

La historia de 'Sospechosos habituales' cuenta cómo cinco ladrones son detenidos y forman parte de una rueda de reconocimiento por el robo de un camión de armas. Lo que sale de ahí es una alianza para llevar a cabo un robo que se vuelve en su contra, ya que acaban vinculados a la figura de Keyser Soze, un legendario criminal dispuesto a hacer lo que sea para salirse con la suya.

No discutiré que el guion de McQuarrie es el principal punto fuerte de 'Sospechosos habituales', pero es que estamos ante un thriller prácticamente redondo. Desde el preciso trabajo de puesta en escena de Singer hasta el excelente trabajo de su reparto, donde sobresale el trabajo de un Kevin Spacey que no era especialmente conocido por aquel entonces, pero 1995 fue el año en el que todo cambió para él.

Además de ganar el Óscar al mejor actor de reparto por 'Sospechosos habituales' -la película también se haría con el galardón al mejor guion original del año-, Spacey también se dejó ver ese año en uno de los mejores thrillers de la historia del cine, pues dio vida a John Doe en 'Seven'. Un año redondo para un actor que llevaba en activo desde mediados de los 80.

Eso sí, Spacey está muy bien acompañado aquí, pues 'Sospechosos habituales' es una película repleta de rostros conocidos -aunque algunos no lo eran mucho por aquel entonces, como el caso de Giancarlo Esposito-. Y lo mejor de todo es que tanto los actores como los personajes se complementan entre sí para dar más fuerza a una intriga que engancha y que sigue funcionando muy bien incluso aunque ya sepas lo que va a suceder.

Si todavía la tenéis pendiente o queréis volver a verla -yo lo hago cada varios años, pues fácilmente la habré visto ya 10 veces-, ya la tenéis disponible en Netflix.

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