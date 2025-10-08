Hoy en Netflix, una de las mejores películas de aventuras y ciencia ficción de los últimos años. Un espectáculo que rebosa encanto y diversión

Una cosa que Netflix ha sabido hacer bastante bien durante los últimos años en lo referente al cine ha sido hacerse con los derechos de títulos muy estimulantes pensados para verse en cines y que, por un motivo -la pandemia- u otro -la poca confianza de la major detrás de ellas-, han sido relegadas a plataformas. Uno de ellos es 'De amor y monstruos', una de las mejores películas de aventuras y ciencia ficción de los últimos años.

Sobre el papel, 'De amor y monstruos' podría haber sido una más. De hecho, su ajustado presupuesto -costó 30 millones de dólares- tampoco invitaba a esperar nada del otro mundo en el apartado visual, pero a la hora de la verdad es una película extremadamente simpática que rebosa encanto y diversión.

Una gran aventura sin un toque de cinismo

Una de las primeras cosas que sorprende en 'De amor y monstruos' es la solvencia tras las cámaras de Michael Matthews, quien no ha vuelto a firmar largometraje alguno desde entonces. Y es una pena, porque sabe jugar muy bien con los medios que tiene para actualizar el cine clásico de monstruos gigantes desde el respeto, ofreciendo además la aparición de múltiples criaturas, pero sin que ello suponga en ningún caso que sea lo único importante de la función.

Es cierto que el guion firmado por Brian Duffield y Matthew Robinson no ofrece nada especialmente bueno, pero los que ansíen ver cine de aventuras con un enfoque más clásico encontrarán aquí algo que merezca mucho la pena. Eso sí, no esperéis desmitificaciones o uso constante del humor para intentar conectar con las nuevas generaciones. Aquí es todo algo más ingenuo, dejando de lado cualquier tipo de cinismo y teniendo las cosas siempre muy claras.

Con todo, tampoco puedo decir que 'De amor y monstruos' sea una película imprescindible, pero sí que es fácilmente superior al 95% de largometrajes que se estrenan en Netflix. Bien comandada por un efectivo Dylan O'Brien y con chispazos muy estimulantes como la breve aparición de Michael Rooker, simplemente se trata de una (bastante) buena película de aventuras con monstruos gigantes. Y no abundan.

Si queréis disfrutar con ella, no tenéis más que entrar en Netflix, pues es la única plataforma de streaming en la que está disponible. Además, podéis haceros con 'De amor y monstruos' en blu-ray por 12,99 euros en una edición que además incluye más de 10 minutos de escenas eliminadas.

