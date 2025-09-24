Hoy en Netflix, un poderoso thriller protagonizado por Denzel Washington y uno de los mejores y más efectivos de principios de los 2000

Muchas veces recordamos las películas no solo por sus escenas de acción, sino también por la intensidad con la que retratan algunas emociones extremas. Una de ellas es 'El fuego de la venganza' ('Man on fire') (2004), dirigida por Tony Scott y estrenada en 2004, que logró combinar brutalidad, suspense y ternura en una misma historia. Y con un Denzel Washington en estado de gracia y una joven Dakota Fanning que nos conquistaron a todos.

Un thriller feroz y conmovedor

Ambientada en un México sacudido por una ola de secuestros, la película nos sitúa en un entorno opresivo y peligroso. Y es aquí cuando aparece John Creasy (Washington), un exagente de la CIA marcado por su pasado, que es contratado como guardaespaldas de la pequeña Pita Ramos (Fanning). Lo que en principio parece un simple trabajo rutinario pronto se convierte en una relación que lo cambia todo para ambos personajes.

El vínculo entre Creasy y Pita es el corazón de la película: ella es curiosa y vivaz, y logra derribar poco a poco los muros que él había levantado contra los demás. Sin embargo, justo cuando empieza a recuperar un propósito, la tragedia golpea con fuerza y la niña es secuestrada. Desde ese momento, la trama adopta la forma de una cruzada personal, con un protagonista que ya no tiene nada que perder.

El origen del proyecto se remonta a la década de los 80, cuando el productor Arnon Milchan adquirió los derechos de la novela de A. J. Quinnell. Pero aunque Tony Scott estuvo interesado desde un inicio, no pudo llevarla a cabo en ese momento. Décadas después, el guion reescrito por Brian Helgeland dio nueva vida a la idea y Scott finalmente asumió los mandos como director, entregando una de sus obras más intensas y personales.

El resultado es un thriller cargado de adrenalina y emociones, con un estilo visual febril que refuerza la violencia de su universo, pero también con espacio para la ternura y el dolor humano. Washington se preparó con expertos en seguridad privada para dotar de realismo a su personaje, mientras que Fanning tomó clases de español, natación y piano para lo mismo. Juntos, dieron forma a este remake de 'Bala blindada', película francesa dirigida por Elie Chouraqui en 1987. Y que tenéis disponible en Netflix y Disney+.

