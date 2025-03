Malas noticias para el creador de 'The Rookie'. Netflix acaba de cancelar su carismática serie de espías

No habrá más aventuras del agente novato Owen Hendricks (Noah Centineo). Netflix ha cancelado 'El nuevo empleado' (The Recruit) tras dos temporadas. De esta manera, no tendremos temporada 3 de la ya no tan nueva serie del creador de 'The Rookie', Alexi Hawley.

Así lo ha desvelado el propio Colton Dunn, Lester en la serie, a través de sus redes sociales. Con un «qué fastidio», el actor ha agradecido a los fans su apoyo y, de paso, se ha postulado para que le contraten en una nueva serie de televisión.

El abogado te espía

Estrenada inicialmente en 2022, 'El nuevo empleado' contaba la historia de un abogado recién contratado para trabajar en los asuntos legales de la CIA. Sin embargo, su trabajo de oficina deriva hacia una aventura internacional. En la temporada 2, estrenada el pasado enero, el agente Hendricks se involucrará en una conspiración que le lleva a Corea del Sur.

Junto a Centineo y Dunn, esta temporada 2 contaba en su reparto con Teo Yoo, Aarti Mann, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Kaylah Zander, Maddie Hasson, Angel Parker y Vondie Curtis-Hall, entre otros.

La cancelación de 'El nuevo empleado' no es del todo sorprendente. Si bien es una de esas apuestas solventes, ligeras y con bastante seguimiento sabemos que desde hace mucho tiempo a Netflix no les basta solo con que aparezca en los primeros puestos del top 10. Necesitan ser datos espectaculares y aun así hay muchos más factores que, desde luego, no han debido cumplir.

