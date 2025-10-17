Netflix ha renovado un día después del estreno su nueva serie de éxito por una temporada 2. Un cañonazo de acción del creador de 'John Wick'

Netflix a veces nos hace sufrir mucho antes de anunciar la renovación de sus series, incluidas aquellas que han gozado de bastante éxito. Sin embargo, en el caso de 'Splinter Cell: Deathwatch' ha sucedido algo prácticamente inédito, ya que la plataforma apenas ha tardado 1 día en anunciar que tendrá temporada 2.
Basada en la famosa saga de videojuegos de Ubisoft, 'Splinter Cell: Deathwatch' cuenta con un aliciente adicional, ya que detrás de ella tenemos a Derek Kolstad, el creador de John Wick. Hace un tiempo ya que Kolstad abandonó la franquicia protagonizada por Keanu Reeves y ahora ha vuelto a la televisión con este nuevo cañonazo de acción.
Está gustando mucho
'Splinter Cell: Deathwatch' cuenta la historia de Sam Fisher (Liev Schreiber), quien en su momento ejerció como comandante de campo retirado de una unidad encubierta del gobierno de Estados Unidos. Convertido en leyenda, decide volver a la acción para ayudar a una nueva recluta a destapar una conspiración mundial.
Habrá a quien quizá le eche un poco para atrás que 'Splinter Cell: Deathwatch' sea una serie animada, pero la crítica especializada ha dejado claro que merece mucho la pena: un 83% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 70 sobre 100 en Metacritic. Eso sí, nuestros compañeros de Vidaextra nos avisan de que "tampoco te esperes una obra maestra".
Lo curioso es que Netflix ha anunciado su renovación sin que 'Splinter Cell: Deathwatch haya arrasado realmente. Según aclara Flixpatrol, no ha llegado al número 1 en ningún país del mundo. Además, en España no hay ni rastro de ella en el Top 10, mientras que en Estados Unidos no ha pasado de la novena posición.
Veremos si esta gran muestra de confianza por parte de Netflix ayuda a que más gente se anime a darle una oportunidad. Que no sería la primera ni la última vez que oigo a alguien decir que se niega a empezar una serie de la plataforma porque luego seguro que la cancelan...
